Сборная действующих игроков одного клуба

вчера, 14:30

День рождения Марселя Шмельцера послужил «Соккер.ру» поводом для составления символической сборной, в которую вошли действующие футболисты, в чьей карьере только одна команда.

Принцип составления команды прост: берем футболистов, которые на взрослом уровне играли только за один клуб (молодежные клубы не в счет). Ориентируемся на продолжительность пребывания в команде и достижения. Естественно, недостаточно быть просто преданным однолюбом, нужно быть еще и успешным футболистом. Итак, поехали!

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ; Россия; 32 года) – 16 лет и 21 день

Раз уж зашла речь о вратарях, будет преступлением не вспомнить еще об одном сегодняшнем имениннике, который уже завершил карьеру. 46-й день рождения отмечает знаменитый бразильский вратарь-бомбардир Рожерио Сени, который всю свою карьеру провел в клубе «Сан-Паулу». А это ни много ни мало 23 года. Не удивимся, если до этой же отметки в ЦСКА доберется Игорь Акинфеев. В десятке ведущих европейских чемпионатов только один вратарь непрерывно играет за один клуб дольше – Волкан Демирель из «Фенербахче». Стаж турка в стамбульском клубе всего на полгода больше, чем у Акинфеева в ЦСКА , но Волкан в любом случае не соответствует условиям отбора: до «Фенера» он играл за клуб «Карталспор». Игорю только 32, он всю жизнь армеец – с четырех лет. Пожелаем ему и дальше радовать болельщиков ЦСКА .

Защитники

Марио Гаспар («Вильярреал»; Испания; 28 лет) – 11 лет, 6 месяцев и 22 дня

Правый защитник никогда не покидал «Вильярреал», который воспитал его. Марио с юных лет привлекался к тренировкам с главной командой, но прежде чем стать основным правым защитником «подводников» несколько лет стирал хрящи, выступая за вторую команду. Гаспар дождался своего шанса, а нынешний сезон – девятый для него в стартовом составе «Вильярреала».

Лоик Перрен («Сент-Этьен»; Франция; 33 года) – 15 лет, 6 месяцев и 22 дня

Перрен дебютировал за «Сент-Этьен» в начале XXI века, через неделю после своего 18-летия, сейчас капитану «зеленых» 33 года, и он по-прежнему играет в основе. Лоик поиграл с «Сент-Этьеном» на разных этажах французского футбола, он один из самых заслуженных футболистов в истории клуба, а к концу сезона планирует войти в первую пятерку футболистов по количеству матчей за «Сент-Этьен».

Начо Фернандес («Реал»; Испания; 29 лет) - 9 лет, 6 месяцев и 22 дня

Неожиданно? А между тем, Начо – скрытая легенда «Реала». Скоро стукнет десять лет со дня подписания первого профессионального контракта между Фернандесом и «Королевским клубом», а вообще Начо с десяти лет в системе «Реала». Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас дебютировал за «Мадрид» еще при Жозе Моуриньо, выиграл 15 трофеев, в том числе четырежды побеждал в Лиге чемпионов и столько же – на клубном чемпионате мира. Да, Начо играет не так часто, однако потихоньку движется к своим целям: ему осталось 24 матча до двух сотен за «Реал», а следующий гол станет десятым.

Марсель Шмельцер («Боруссия Дортмунд»; Германия; 31 год) - 11 лет, 6 месяцев и 22 дня

Отмечающий сегодня свой 31-й день рождения Шмельцер начал заниматься футболом в родном Магдебурге, однако в 17 лет переехал в Дортмунд. Через пару лет «Боруссию» возглавил Юрген Клопп, он сразу сделал Марселя полноправным игроком главной команды. Вскоре Шмельцер стал основным левым защитником «шмелей», дважды выиграл Бундеслигу, а после ухода Матса Хуммельса ему досталась капитанская повязка. В этом сезоне у Марселя неплохие шансы в третий раз выиграть «Серебряную Салатницу».

Полузащитники

Даниэле Де Росси («Рома»; Италия; 35 лет) - 16 лет, 6 месяцев и 22 дня

Де Росси – всю жизнь «волк». На протяжении многих лет его верность оставалась как бы в императорской тени Франческо Тотти, Даниэле даже носил прозвище «Капитан Будущего», но вряд ли Де Росси будет долго играть за «Рому» без Тотти.

Серхио Бускетс («Барселона»; Испания; 30 лет) - 11 лет, 6 месяцев и 22 дня

Выпускник «Ла Масии» был водворен в первую команду в 20-летнем возрасте Хосепом Гвардиолой. Пеп, рассмотревший таланты Бускетса еще в «Барселоне Б», увидел в нем идеального партнера для Хави и Иньесты в центре поля. С тех пор Серхио так и играет в полузащите «блаугранас», что ни случилось. Хави и Иньесты уже нет в команде, а Бускетс продолжает коллекционировать матчи за «Барсу» (их уже больше 500) и трофеи (выиграно 28, включая три Кубка чемпионов).

Бруно Сориано («Вильярреал»; Испания; 34 года) - 12 лет, 6 месяцев и 22 дня

Еще одна живая легенда «Вильярреала» попадает в нашу команду однолюбов. Воспитанник «подводников» дожил до 34 лет и не изменил своему родному клубу. Соблазны были – и спортивные, и финансовые. Например, доподлинно известно, что в 2012 году Унаи Эмери хотел видеть Сориано в «Спартаке», Валерий Карпин летал на переговоры, но вернулся ни с чем.

Коке («Атлетико»; Испания; 27 лет) - 10 лет, 6 месяцев и 22 дня

Самый молодой парень в сборной игроков одного клуба, причем свой 27-й день рождения Коке отметил на днях – восьмого января. Хорхе Ресурексьон Меродио c 2008 года привлекался к тренировкам с основой, а дебютировал за «Атлетико» еще в кампании 2009/2010, когда феерили Де Хеа, Агуэро и Форлан. Повзрослел, окреп, обзавелся трофеями и стал топ-полузащитником по мировым меркам. Коке мог оказаться в «Барселоне» и «Реале», но продолжает каждый день выбирать «Атлетико».

Нападающие

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 31 год) - 11 лет, 6 месяцев и 22 дня

В 2000 году Месси пересек океан, чтобы начать свой путь к величию. «Барселоне» Лео обязан всем: каталонский клуб оплатил дорогостоящее лечение, «Барса» дала ему футбольное образование высшей пробы. Месси настолько великий футболист, что нет даже единого мнения о его верности «Барселоне»: одни не без причин считают это поводом для гордости, другие уверяют, что Лео просто хочет испытать себя за пределами Каталонии.

Томас Мюллер («Бавария»; Германия; 29 лет) - 10 лет, 6 месяцев и 22 дня