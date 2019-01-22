Сборная действующих игроков одного клуба

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Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 17 9.7 1.11
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Ним -:-  Анже - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 1:1 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Металац ГМ (Горни-Милановац)Металац ГМ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб КошицеКошице - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БишофсвердерБишофсвердер -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт НортхаймАйнтрахт Нортхайм - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Бродарац (Нови-Београд)Бродарац - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Похрони (Жьяр-над-Гроном)Похрони - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудар Пл (Плевля)Рудар Пл -:- Логотип футбольный клуб ДобДоб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп -:- Логотип футбольный клуб Сталь Сталёва-ВоляСталь Сталёва-Воля - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
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13:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
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21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гамбург-2Гамбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Ниндорфер ТСВ (Гамбург)Ниндорфер ТСВ - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
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Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Сборная действующих игроков одного клуба

вчера, 14:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Мюллер Томас
Мюллер Томас
Нападающий

День рождения Марселя Шмельцера послужил «Соккер.ру» поводом для составления символической сборной, в которую вошли действующие футболисты, в чьей карьере только одна команда. 

Принцип составления команды прост: берем футболистов, которые на взрослом уровне играли только за один клуб (молодежные клубы не в счет). Ориентируемся на продолжительность пребывания в команде и достижения. Естественно, недостаточно быть просто преданным однолюбом, нужно быть еще и успешным футболистом. Итак, поехали!

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА; Россия; 32 года) – 16 лет и 21 день

Раз уж зашла речь о вратарях, будет преступлением не вспомнить еще об одном сегодняшнем имениннике, который уже завершил карьеру. 46-й день рождения отмечает знаменитый бразильский вратарь-бомбардир Рожерио Сени, который всю свою карьеру провел в клубе «Сан-Паулу». А это ни много ни мало 23 года. Не удивимся, если до этой же отметки в ЦСКА доберется Игорь Акинфеев. В десятке ведущих европейских чемпионатов только один вратарь непрерывно играет за один клуб дольше – Волкан Демирель из «Фенербахче». Стаж турка в стамбульском клубе всего на полгода больше, чем у Акинфеева в ЦСКА, но Волкан в любом случае не соответствует условиям отбора: до «Фенера» он играл за клуб «Карталспор». Игорю только 32, он всю жизнь армеец – с четырех лет. Пожелаем ему и дальше радовать болельщиков ЦСКА

Защитники

Марио Гаспар («Вильярреал»; Испания; 28 лет) – 11 лет, 6 месяцев и 22 дня

Правый защитник никогда не покидал «Вильярреал», который воспитал его. Марио с юных лет привлекался к тренировкам с главной командой, но прежде чем стать основным правым защитником «подводников» несколько лет стирал хрящи, выступая за вторую команду. Гаспар дождался своего шанса, а нынешний сезон – девятый для него в стартовом составе «Вильярреала».

Лоик Перрен («Сент-Этьен»; Франция; 33 года) – 15 лет, 6 месяцев и 22 дня

Перрен дебютировал за «Сент-Этьен» в начале XXI века, через неделю после своего 18-летия, сейчас капитану «зеленых» 33 года, и он по-прежнему играет в основе. Лоик поиграл с «Сент-Этьеном» на разных этажах французского футбола, он один из самых заслуженных футболистов в истории клуба, а к концу сезона планирует войти в первую пятерку футболистов по количеству матчей за «Сент-Этьен».

Начо Фернандес («Реал»; Испания; 29 лет) - 9 лет, 6 месяцев и 22 дня

Неожиданно? А между тем, Начо – скрытая легенда «Реала». Скоро стукнет десять лет со дня подписания первого профессионального контракта между Фернандесом и «Королевским клубом», а вообще Начо с десяти лет в системе «Реала». Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас дебютировал за «Мадрид» еще при Жозе Моуриньо, выиграл 15 трофеев, в том числе четырежды побеждал в Лиге чемпионов и столько же – на клубном чемпионате мира. Да, Начо играет не так часто, однако потихоньку движется к своим целям: ему осталось 24 матча до двух сотен за «Реал», а следующий гол станет десятым. 

Марсель Шмельцер («Боруссия Дортмунд»; Германия; 31 год) - 11 лет, 6 месяцев и 22 дня

Отмечающий сегодня свой 31-й день рождения Шмельцер начал заниматься футболом в родном Магдебурге, однако в 17 лет переехал в Дортмунд. Через пару лет «Боруссию» возглавил Юрген Клопп, он сразу сделал Марселя полноправным игроком главной команды. Вскоре Шмельцер стал основным левым защитником «шмелей», дважды выиграл Бундеслигу, а после ухода Матса Хуммельса ему досталась капитанская повязка. В этом сезоне у Марселя неплохие шансы в третий раз выиграть «Серебряную Салатницу».

Полузащитники

Даниэле Де Росси («Рома»; Италия; 35 лет) - 16 лет, 6 месяцев и 22 дня

Де Росси – всю жизнь «волк». На протяжении многих лет его верность оставалась как бы в императорской тени Франческо Тотти, Даниэле даже носил прозвище «Капитан Будущего», но вряд ли Де Росси будет долго играть за «Рому» без Тотти

Серхио Бускетс («Барселона»; Испания; 30 лет) - 11 лет, 6 месяцев и 22 дня

Выпускник «Ла Масии» был водворен в первую команду в 20-летнем возрасте Хосепом Гвардиолой. Пеп, рассмотревший таланты Бускетса еще в «Барселоне Б», увидел в нем идеального партнера для Хави и Иньесты в центре поля. С тех пор Серхио так и играет в полузащите «блаугранас», что ни случилось. Хави и Иньесты уже нет в команде, а Бускетс продолжает коллекционировать матчи за «Барсу» (их уже больше 500) и трофеи (выиграно 28, включая три Кубка чемпионов). 

Бруно Сориано («Вильярреал»; Испания; 34 года) - 12 лет, 6 месяцев и 22 дня

Еще одна живая легенда «Вильярреала» попадает в нашу команду однолюбов. Воспитанник «подводников» дожил до 34 лет и не изменил своему родному клубу. Соблазны были – и спортивные, и финансовые. Например, доподлинно известно, что в 2012 году Унаи Эмери хотел видеть Сориано в «Спартаке», Валерий Карпин летал на переговоры, но вернулся ни с чем. 

Коке («Атлетико»; Испания; 27 лет) - 10 лет, 6 месяцев и 22 дня

Самый молодой парень в сборной игроков одного клуба, причем свой 27-й день рождения Коке отметил на днях – восьмого января. Хорхе Ресурексьон Меродио c 2008 года привлекался к тренировкам с основой, а дебютировал за «Атлетико» еще в кампании 2009/2010, когда феерили Де Хеа, Агуэро и Форлан. Повзрослел, окреп, обзавелся трофеями и стал топ-полузащитником по мировым меркам. Коке мог оказаться в «Барселоне» и «Реале», но продолжает каждый день выбирать «Атлетико». 

Нападающие

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 31 год) - 11 лет, 6 месяцев и 22 дня

В 2000 году Месси пересек океан, чтобы начать свой путь к величию. «Барселоне» Лео обязан всем: каталонский клуб оплатил дорогостоящее лечение, «Барса» дала ему футбольное образование высшей пробы. Месси настолько великий футболист, что нет даже единого мнения о его верности «Барселоне»: одни не без причин считают это поводом для гордости, другие уверяют, что Лео просто хочет испытать себя за пределами Каталонии.

Томас Мюллер («Бавария»; Германия; 29 лет) - 10 лет, 6 месяцев и 22 дня

Мюллер дебютировал за «Баварию» в сезоне 2008/2009, в ходе первой своей кампании на профессиональном уровне забил всего один мяч. Но вскоре Томас уже зажигал на ЧМ-2010, где выиграл «Золотую бутсу». В последние годы Мюллер не так ярко проявляет себя в «Баварии», но от веры в себя не отказывается, он продолжает трудиться на благо мюнхенского клуба. 

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kyxy
kyxy
вчера в 21:12
Сени в основе должен быть. Игорь легенда цска, но сени дольше играл плюс чемпион мира.
Don trambon
Don trambon
   211 / 745
вчера в 18:27
А где лехенды спартачей? Хотя о чём это я, все мечтаю свалить из этой командитёнке в которой иудова царство.
spartach n1
spartach n1
   30 / 745
вчера в 17:12
Дед,игарян полностью измазался,только кони не хотят этого видеть !)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   86 / 745
вчера в 17:05
    spartach n1
    spartach n1 ответил Великолепный
       30 / 745
    вчера в 16:43
    Пожелаем Игорю и дальше радовать болельщиков ЦСКА.
    spartach n1
    spartach n1
       30 / 745
    вчера в 16:38
    Дыркин пропускал 11 лет подряд,а это больше чем Мюллер играет за Баварию !))
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       234 / 745
    вчера в 16:11
    не знал что мюллер в барселоне играет
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       85 / 745
    вчера в 16:00
    Игор ян лучший!
    Великолепный
    Великолепный
       66 / 745
    вчера в 15:46
    Пожелаем Игорю и дальше радовать болельщиков ЦСКА.
    andreika20133
    andreika20133 ответил Espana-Deutschland
       439 / 745
    вчера в 15:26
    Томас Мюллер («Барселона»; Испания; 29 лет) ??? Нашел_ошибку
    Мне тоже кажется с Мюллером ошибка.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       126 / 745
    вчера в 15:21
    Сначала был "Ихааарь", теперь "Петухеев". Как пыжатся-то свинки, пытаясь что-то кому-то доказать. Плз ребята разберитесь со своей шарашкой, где каждый второй либо пи..ор, либо жену бьет, а каждый первый яро ненавидит клуб в котором ему пришлось выступать
    Jum13
    Jum13 ответил Байкал-38.
       14 / 745
    вчера в 15:01
    Баранов и свиней опять не вижу.
    Тут вон Пеппа от них - как ярко-то у него полыхает )))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       19 / 745
    вчера в 14:36
    Баранов и свиней опять не вижу.
    spartach n1
    spartach n1
       30 / 745
    вчера в 14:31
    Петухеева из книги рекордов гинера,лишь бы в какую сборную засунуть ? Не
    Среди овец он молодец,
    Среди молодцов и сам овца ))
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
       294 / 745
    вчера в 14:28
    Томас Мюллер («Барселона»; Испания; 29 лет) ???

    Нашел_ошибку
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