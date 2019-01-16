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Терри и другие звёзды, разминувшиеся со «Спартаком»

вчера, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Коста Диего
Коста Диего
Нападающий

Разве только «Зенит» терял возможность подписать крутых игроков? У «красно-белых» своя коллекция промахов и отказников. «Соккер.ру» вспоминает лучших. 

Вратарь

Сергей Рыжиков

«Спартак» переманивал чемпиона России, но в Казани заблокировали сделку. Также можно вспомнить отказ Хильдебранда, интерес к Габулову – «армеец» точно отказался, если на него вышли напрямую, а не просто присматривались. Амелия сожалеет, что не поиграл за «Спартак», но Марко, как и Сергей, в Москве не сыграли. В результате вместо Рыжикова приехал Дикань. 

Защитники

Тома Менье

У «красно-белых» обычно лучше проходит поиск левых защитников – Карпин убеждал Абрамовича отдать из «Челси» Жиркова, но Гинер сделал всё, чтобы тамбовский «Спартак» остался единственным клубом с таким названием в карьере Юрия. А менеджеры самих «красно-белых» затянули переговоры по Менье – Орье успел покинуть ПСЖ, а Унаи не отпустил бельгийца в Москву. Тома в России оказался позже, на ЧМ-18.

Джон Терри

Великая легенда «Спартака», пожившая в умах фанатов именитого московского клуба в красной футболке несколько дней. Джон прошел медицинский осмотр, уладил все детали контракта, а потом вспомнил, что у него есть дети и жена. Благоверная, которая осталась после всех шалостей с мужем, наотрез отказалась от переезда в Москву. Каррере и фанатам легендарный капитан «Челси» приглянулся бы сильнее, чем действующий спартаковский? 

Тоби Алдервейрелд

В «Спартаке» могли оказаться многие видные центральные защитники. Позиция странного босса «Кальяри» срывала трансфер покойного Давиде Астори несколько раз. Гарай не доехал – тут все ясно, жена Тамара не хотела жить в Санкт-Петербурге, да и в Москву не стремилась. Бадштубер сам не захотел в «Спартак», как и Алдервейрелд. «Аякс» и москвичи договорились, но бельгиец наотрез отказался и ушел в «Атлетико». Там не заиграл так, как мечтал, зато попал в АПЛ

Патрис Эвра

Сколько денег потерял «Спартак», упуская таких ребят? Могли подписать за копейки не только Патриса Эвра – с французом уладили детали, но в результате Федуна отговорили от трансфера. Еще много лет назад потеряли шанс забрать себе юного Роберто Карлоса, не нашли 500 тысяч долларов. Оба через год-другой после отказа «Спартака» пошли бы по пути Видича, принесли много денег. Не только отказы звезд ранят, но и недальновидные отказы «красно-белых» вредили клубу. 

Полузащитники 

Александр Головин

ЦСКА забрал парня в Москву из Новокузнецка (расстояние до столицы - 3 700 км). А за год до перехода к «армейцам» юный Саша на своей странице в ВК писал о любви к «Спартаку», за который «душой и телом». Понятно, что разглядеть в 16-летнем мальчишке будущую звезду и трансферную удачу непросто – «армейцам» отчасти повезло. Но это упущенная возможность для «Спартака». Не забрали к себе фаната клуба, который позже принес ЦСКА 30 млн евро. 

Милан Бадель

Легендарный Кариока много лет был в «Спартаке», сыграл более сотни матчей. Потом Фернандо пришел и заиграл. Непросто найти именитых разрушителей, которых упустил бы московский клуб. Но есть Милан Бадель – серебряный призер чемпионата мира в России, а также хавбек, который сначала рассмотрел предложения «Зенита» и «Спартака», но потом уехал из «Фиорентины» в «Лацио», где Лейва ему спуску не дает. А ведь если приехал бы и убрал Глушакова из основы, история могла бы повернуться иначе. 

Алексей Миранчук

Эта эпопея пока не завершена. Очевидно, что Федун намерен предпринять еще одну попытку. Мечтают переманить Алексея в «Спартак» этим летом. Однако когда говорим о тех, кто имел на руках предложение «красно-белых», но лично отказался, то атакующий хавбек «Локомотива» полностью подходит под описание. Причем Алексей публично заявлял – не согласился на предложения «Зенита» и «Спартака». И сами клубы никогда не скрывали интерес. Пожалуй, единственный в списке, кто еще может надеть футболку с ромбом. 

Нападающие 

Мохамед Салах

Якин тренировал «Спартак», Мохамед знал швейцарского тренера по работе в «Базеле». Египтянина тогда как раз заперли в запасе «Челси», футболист искал практику. Вингера привезли в декабре на базу в Тарасовку, футболисту все понравилось, он не торговался по деньгам, но гениальные менеджеры «Спартака» не смогли разглядеть в Салахе звезду и показать реальный интерес. В итоге никому особо не нужный резервист «Челси» оказался через месяц в «Фиорентине». Или Мохамеду повезло, что он не стал вторым Промесом? 

Диего Коста

Смолов хотел, хотел в «Спартак», но не срослось. Но есть именитый форвард, который подходит даже лучше. Давным-давно москвичи не смогли убедить Самуэля Это’О – тогда еще молодого и мало кому знакомого камерунца, также можно вспомнить срыв перехода Манджукича – не захотел в Россию раньше ЧМ-18. Но выбираем как основной жесткий отказ Диего Косты. Каррера общался с Конте, «Спартак» контактировал с «Челси», могли взять испанца в аренду на полгода, ведь «Атлетико» запретили регистрацию новичков, но Диего отказался. 

Садио Мане

Луан не захотел в Россию – вместо него подсунули Рошу, что в истории трансферного рынка бывает крайне редко. Ведь нельзя ублажать продавца, будучи покупателем. Также Шакири давал согласие на переход в «Спартак», но вмешался коварный Гвардиола – не отпустил из «Баварии». А вот напарника Джердана по «Ливерпулю» банально прошляпили. Мане могли подписать вместе с Промесом, но потеряли шанс на два крутых крыла. «Саутгемптон» обыграл «Спартак» - поверил в Мане, которого Клопп не перехватил в «Боруссию» Д, о чем до сих пор сожалеет

Запасные. Тимо Хильдебранд, Марко Амелия, Давиде Астори, Хольгер Бадштубер, Эсекьель Гарай, Роберто Карлос, Юрий Жирков, Джо Коул, Джердан Шакири, Андрей Аршавин, Самуэль Это'О, Никлас Бендтнер, Марио Манджукич. 

Главный тренер 

Антонио Конте

Друг Карреры оказался проницательнее – договорился со «Спартаком» о контракте задолго до Массимо. Но как только заговорили о трансферах, Антонио понял, куда попал, поэтому отказался. Также не доехали в Москву Жардим и Лопетеги. Еще в списке отказников сам Валерий Карпин. К нему тоже обращались, но наставник лично заявил, что отказался. Вряд ли пожалеет, как и все остальные тренеры. Конте вместо «Спартака» возглавил сборную Италии, а после Евро-2016 перебрался в АПЛ, которую выиграл. 

Неплохой состав получился. Учитывая, что «Спартак» пытался заполучить и Жиркова, и Аршавина, не только Быстрова, трансферная глава клуба под названием «не срослось» куда веселее и насыщеннее реальной истории. Вдумайтесь только, в топ-3 самых дорогих новичков «красно-белых» Фернандо, Макгиди и Роша. Совсем непрезентабельный список, при всем уважении к этим ребятам. 

Получается, московский клуб немало тратил за счет огромного количества трансферов странных футболистов. Таких попаданий, как с Видичем – единицы. Зато за «Спартак» могли сыграть в разное время Эвра, Роберто Карлос, Терри, Диего Коста, Менье, Манджукич, Это'О, Мане и Салах. И это только те, о переговорах с которыми проболтались, как в случае со словами Федуна о предложении работы Слуцкому, когда тот трудился в ФК «Москва». 

С одной стороны, «Спартак» мог бы многое выиграть, если бы часть этих звезд оказались в составе. С другой, реальные трансферы клуба показывают, что футболисты, которые отказывали сами, или те, чьи трансферы срывались, могут порадоваться, что так произошло. Вряд ли выросли бы в «Спартаке» настолько, чтобы дальше их ждала серьезная карьера в топ-5. Из самых дорогих продаж москвичей только Видич добился однозначного успеха после отъезда. 

Даже у Павлюченко – а Романа пытались выкупить у «шпор» обратно, Карпин подтверждал переговоры, не все получилось. Так что лучше идти в «Фиорентину», потом в «Рому», затем оказываться в «Ливерпуле», а после попадать в десятку лучших игроков года, как Салах, чем повторять путь Промеса - долго ждать вызова из топ-5, но с Клоппом так и не поработать. 

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ЧиП
ЧиП
вчера в 22:27
Этой статьей хотели уровнять вчерашний позор бомжей?! Вышло как комплимент. Головин оказывается КБ, а Аршавин только в запасе)), даже вспомнили как гинер палки в колеса вставлял Спартаку. Оказывается никто не против поиграть за Спартак, но обстоятельства.
Т34
Т34 ответил Jum13
   13 / 733
вчера в 21:40
Так вот почему у свиней так полыхает от Головина )))
А кто такой Головин? Какие у него достижения. Судя по тому, как он играет в Монако, обычный шлак, только распиаренный нашими СМИ, а потом втюренный за большие бабки в Монако. Вообще темная история, но это знают только Гинер и Рыболовлев. Ворон ворону глаз не выклюет.
Лакшери
Лакшери
   68 / 733
вчера в 19:12
Завязывайте уже такие статьи пропускать , скатился сайт
parallels
parallels
   4 / 733
вчера в 15:59
хряки, вы гдеее 😂😂😂 попрятались от стыда!
mugik1973
mugik1973 ответил mugik1973
   388 / 733
вчера в 15:57
На поставленные вопросы поясняю, Салах тут не причем.
Без Салаха нагибали табун из зулусов Промес, Адриано и Зе луиш.
parallels
parallels
   4 / 733
вчера в 15:49
    Завтра
    Завтра
       47 / 733
    вчера в 15:44
    "Получается, московский клуб немало тратил за счет огромного количества трансферов странных футболистов. Таких попаданий, как с Видичем – единицы. Зато за «Спартак» могли сыграть в разное время Эвра, Роберто Карлос, Терри, Диего Коста, Менье, Манджукич, Это'О, Мане и Салах."

    Пусть у "Спартака" и отвратительная трансферная политика вот уже 15 лет подряд, зато за "Спартак" могли сыграть мега-звёзды, но не сыграли))))))))
    Шикарно!! Не хватает тут только: "Это Гинер/Миллер виноват!" для полной картины)))))
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       125 / 733
    вчера в 15:39
    хахахахаххаххах Терри к нам не поедит блет!!!
    Завтра
    Завтра
       47 / 733
    вчера в 15:24
    Ну ка сравним эмоциональную окраску статей:

    "Выбрали футбол. Символическая сборная отказников «Зенита» "
    "Терри и другие звёзды, разминувшиеся со «Спартаком»"
    А?? Чувствуете?? Вроде бы - тот же процесс, идентичный, а какая огромная разница, заметьте!
    Оказывается что Суарес, Манолас и Левандовски "отказали Зениту", а Эвра, Салах и Шакири по роковой случайности "разминулись со Спартаком".

    Как же шикарно написан текст!! С чувством, толком, расстановкой. Всё аналитически подкреплено - никакого пустословия, только профессионализм. Серьезный же, футбольный портал. Один из самых популярных в России. И требования к авторам соответствующие!))
    mikysss
    mikysss
       370 / 733
    вчера в 14:54
    Дикань кстати это норм трансфер был в свое время
    Xeniumv387
    Xeniumv387
       576 / 733
    вчера в 14:48
    стасик,проснись,ты серишь！
    Завтра
    Завтра
       47 / 733
    вчера в 14:42
    А что не написал о том, что первым интерес к Альдервейрельду высказал "Зенит"??

    И например не добавили сюда слова Валерия Карпина: «Могу сказать однозначно: «Спартаку» этот футболист совершенно не интересен. Никаких предложений по нему клуб не делал. Более того, это не центральный защитник, а крайний»(в Тоттенхэме же это не знают).
    А? Это как? Могу пруф сюда скинуть, да забанят за флуд или кросспостинг.

    Про Эвра и Это'О хорошо сказал бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак:
    "Могли купить Это'O и Эвра. Первый весной 2004-го забил нам в Москве за "Мальорку" — и тут же испанцы предложили его купить за 10 миллионов евро. Сказали — дорого. А потом "Барселона" его за 15 купила.
    Эвра же после "Монако" вообще свободным агентом был. Надо было только агенту комиссионные заплатить. Но тут сказали — характер плохой."

    Салах же просто рассматривал "Спартак" и Россию - как крайний, запасной вариант если не удастся договориться с другими клубами. В итоге оказался в "Фиорентине".
    Завтра
    Завтра
       47 / 733
    вчера в 14:27
    "Также Шакири давал согласие на переход в «Спартак», но вмешался коварный Гвардиола – не отпустил из «Баварии»."

    И ВНЕЗАПНО СТАТЬЯ ОТ 29 августа 2014 ПРО ШАКИРИ И "СПАРТАК".
    "...игрок уже прошёл медосмотр, и до 1 сентября трансфер может быть завершен. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера футболиста сборной Швейцарии в € 20 млн, но красно-белым он обойдётся дешевле, поскольку главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола НЕ СТАЛ НАСТАИВАТЬ на том, ЧТОБЫ Шакири ОСТАЛСЯ в мюнхенском клубе."

    "ГВАРДИОЛА НЕ СТАЛ НАСТАИВАТЬ" и "НЕ ОТПУСТИЛ" - это как бы две крайности! Чтобы их перепутать - надо умудриться, или быть болелой "Спартака", у которого не Шакири отказывает "Спартаку", а Гвардиола не отпускает изо всех сил рвущегося в "Спартак" Шакири.
    П- Профессионализьм!!

    И далее "агент футболиста заявил, что интерес к Шакири проявляют «Ювентус» и «Интер» и футболисту хотелось бы оказаться в серии А", где он и оказался после "Баварии"! В Интере!!
    Это значит что он отказал "Спартаку", а не "коварный Гвардиола не отпустил".
    Вечно у вас то Гинер всё купил, то Миллер, то Гвардиола не отпустит, то Карасёв засудит. А вы - мега-крутая такая гига-команда несчастная, против которой весь мир! - Это пахнет клиникой...
    МКС
    МКС
       137 / 733
    вчера в 14:26
    Если прочитать всю утятину, которая печаталась на соккере в межсезонье за десяток лет. В чемпионате России переиграла добрая половина звезд мирового футбола. Кстати Месси и Роналду, уже в 11й раз вывели Питерский Зенит в Чемпионы, обладатели ЛЧ и ЛЕ.
    Завтра
    Завтра
       47 / 733
    вчера в 14:22
    "но гениальные менеджеры «Спартака» не смогли разглядеть в Салахе звезду и показать реальный интерес"

    Ахахахахахаха)))) Сарказм 100 уровня!!! Браво!!!
    Jum13
    Jum13 ответил mugik1973
       17 / 733
    вчера в 14:09
    Эти зулусы по несколько раз за матч нагибают конифеева
    Кто именно? Салах? Да - помнится поставил на колени и унизил федунпроект )))
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       133 / 733
    вчера в 14:07
    Эх Головин,это карма!
    mugik1973
    mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
       388 / 733
    вчера в 14:05
    Эти зулусы по несколько раз за матч нагибают конифеева
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
       32 / 733
    вчера в 13:58
    Терри поприкалываться решил, да визу на халявку от Федуна
    Получил .
    ОПС
    ОПС
       188 / 733
    вчера в 13:50
    А команда неплохая подобралась.
    ЦСКА - лучший клуб России
    ЦСКА - лучший клуб России
       1 / 733
    вчера в 13:41
    Салах с Мане семерки этому слабому клубу отгружают на Энфилде :)
    Gelious
    Gelious
       23 / 733
    вчера в 13:39
    Интересно, а эти игроки за розыгрыш приглашение посчитали? Или испугались и перекрестились (даже мусульмане)?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       65 / 733
    вчера в 13:33
    Улыбнуло: Мохамед Салах мог играть в СпаМе......
    СпаМ и Ливерпуль. Не умеют спецы из СпаМа находить таланты, только готовых зулусов скупают.
    WAARLOT
    WAARLOT
       674 / 733
    вчера в 13:30
    где Месси ,Криш?Зидан мечтает уже несколько лет о великом спартаке
    Jum13
    Jum13
       17 / 733
    вчера в 13:26
    Так вот почему у свиней так полыхает от Головина )))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       10 / 733
    вчера в 13:18
    Заинтересуй Спартак, откажи ему и тебя ждёт счастье!!!
    makkie
    makkie
       35 / 733
    вчера в 13:11
    Думаю, отказники Спартаку легко бы раскатали отказников Зениту :)))
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       84 / 733
    вчера в 13:08
    Но хоть пупсики увидели терри в живую легенда спартака
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