"Терри и другие звёзды, разминувшиеся со «Спартаком»"

вчера, 13:00

Разве только «Зенит» терял возможность подписать крутых игроков? У «красно-белых» своя коллекция промахов и отказников. «Соккер.ру» вспоминает лучших.

Вратарь

Сергей Рыжиков

«Спартак» переманивал чемпиона России, но в Казани заблокировали сделку. Также можно вспомнить отказ Хильдебранда, интерес к Габулову – «армеец» точно отказался, если на него вышли напрямую, а не просто присматривались. Амелия сожалеет, что не поиграл за «Спартак», но Марко, как и Сергей, в Москве не сыграли. В результате вместо Рыжикова приехал Дикань.

Защитники

Тома Менье

У «красно-белых» обычно лучше проходит поиск левых защитников – Карпин убеждал Абрамовича отдать из «Челси» Жиркова, но Гинер сделал всё, чтобы тамбовский «Спартак» остался единственным клубом с таким названием в карьере Юрия. А менеджеры самих «красно-белых» затянули переговоры по Менье – Орье успел покинуть ПСЖ , а Унаи не отпустил бельгийца в Москву. Тома в России оказался позже, на ЧМ -18.

Джон Терри

Великая легенда «Спартака», пожившая в умах фанатов именитого московского клуба в красной футболке несколько дней. Джон прошел медицинский осмотр, уладил все детали контракта, а потом вспомнил, что у него есть дети и жена. Благоверная, которая осталась после всех шалостей с мужем, наотрез отказалась от переезда в Москву. Каррере и фанатам легендарный капитан «Челси» приглянулся бы сильнее, чем действующий спартаковский?

Тоби Алдервейрелд

В «Спартаке» могли оказаться многие видные центральные защитники. Позиция странного босса «Кальяри» срывала трансфер покойного Давиде Астори несколько раз. Гарай не доехал – тут все ясно, жена Тамара не хотела жить в Санкт-Петербурге, да и в Москву не стремилась. Бадштубер сам не захотел в «Спартак», как и Алдервейрелд. «Аякс» и москвичи договорились, но бельгиец наотрез отказался и ушел в «Атлетико». Там не заиграл так, как мечтал, зато попал в АПЛ .

Патрис Эвра

Сколько денег потерял «Спартак», упуская таких ребят? Могли подписать за копейки не только Патриса Эвра – с французом уладили детали, но в результате Федуна отговорили от трансфера. Еще много лет назад потеряли шанс забрать себе юного Роберто Карлоса, не нашли 500 тысяч долларов. Оба через год-другой после отказа «Спартака» пошли бы по пути Видича, принесли много денег. Не только отказы звезд ранят, но и недальновидные отказы «красно-белых» вредили клубу.

Полузащитники

Александр Головин

ЦСКА забрал парня в Москву из Новокузнецка (расстояние до столицы - 3 700 км). А за год до перехода к «армейцам» юный Саша на своей странице в ВК писал о любви к «Спартаку», за который «душой и телом». Понятно, что разглядеть в 16-летнем мальчишке будущую звезду и трансферную удачу непросто – «армейцам» отчасти повезло. Но это упущенная возможность для «Спартака». Не забрали к себе фаната клуба, который позже принес ЦСКА 30 млн евро.

Милан Бадель

Легендарный Кариока много лет был в «Спартаке», сыграл более сотни матчей. Потом Фернандо пришел и заиграл. Непросто найти именитых разрушителей, которых упустил бы московский клуб. Но есть Милан Бадель – серебряный призер чемпионата мира в России, а также хавбек, который сначала рассмотрел предложения «Зенита» и «Спартака», но потом уехал из «Фиорентины» в «Лацио», где Лейва ему спуску не дает. А ведь если приехал бы и убрал Глушакова из основы, история могла бы повернуться иначе.

Алексей Миранчук

Эта эпопея пока не завершена. Очевидно, что Федун намерен предпринять еще одну попытку. Мечтают переманить Алексея в «Спартак» этим летом. Однако когда говорим о тех, кто имел на руках предложение «красно-белых», но лично отказался, то атакующий хавбек «Локомотива» полностью подходит под описание. Причем Алексей публично заявлял – не согласился на предложения «Зенита» и «Спартака». И сами клубы никогда не скрывали интерес. Пожалуй, единственный в списке, кто еще может надеть футболку с ромбом.

Нападающие

Мохамед Салах

Якин тренировал «Спартак», Мохамед знал швейцарского тренера по работе в «Базеле». Египтянина тогда как раз заперли в запасе «Челси», футболист искал практику. Вингера привезли в декабре на базу в Тарасовку, футболисту все понравилось, он не торговался по деньгам, но гениальные менеджеры «Спартака» не смогли разглядеть в Салахе звезду и показать реальный интерес. В итоге никому особо не нужный резервист «Челси» оказался через месяц в «Фиорентине». Или Мохамеду повезло, что он не стал вторым Промесом?

Диего Коста

Смолов хотел, хотел в «Спартак», но не срослось. Но есть именитый форвард, который подходит даже лучше. Давным-давно москвичи не смогли убедить Самуэля Это’О – тогда еще молодого и мало кому знакомого камерунца, также можно вспомнить срыв перехода Манджукича – не захотел в Россию раньше ЧМ -18. Но выбираем как основной жесткий отказ Диего Косты. Каррера общался с Конте, «Спартак» контактировал с «Челси», могли взять испанца в аренду на полгода, ведь «Атлетико» запретили регистрацию новичков, но Диего отказался.

Садио Мане

Луан не захотел в Россию – вместо него подсунули Рошу, что в истории трансферного рынка бывает крайне редко. Ведь нельзя ублажать продавца, будучи покупателем. Также Шакири давал согласие на переход в «Спартак», но вмешался коварный Гвардиола – не отпустил из «Баварии». А вот напарника Джердана по «Ливерпулю» банально прошляпили. Мане могли подписать вместе с Промесом, но потеряли шанс на два крутых крыла. «Саутгемптон» обыграл «Спартак» - поверил в Мане, которого Клопп не перехватил в «Боруссию» Д, о чем до сих пор сожалеет.

Запасные. Тимо Хильдебранд, Марко Амелия, Давиде Астори, Хольгер Бадштубер, Эсекьель Гарай, Роберто Карлос, Юрий Жирков, Джо Коул, Джердан Шакири, Андрей Аршавин, Самуэль Это'О, Никлас Бендтнер, Марио Манджукич.

Главный тренер

Антонио Конте

Друг Карреры оказался проницательнее – договорился со «Спартаком» о контракте задолго до Массимо. Но как только заговорили о трансферах, Антонио понял, куда попал, поэтому отказался. Также не доехали в Москву Жардим и Лопетеги. Еще в списке отказников сам Валерий Карпин. К нему тоже обращались, но наставник лично заявил, что отказался. Вряд ли пожалеет, как и все остальные тренеры. Конте вместо «Спартака» возглавил сборную Италии, а после Евро-2016 перебрался в АПЛ , которую выиграл.

Неплохой состав получился. Учитывая, что «Спартак» пытался заполучить и Жиркова, и Аршавина, не только Быстрова, трансферная глава клуба под названием «не срослось» куда веселее и насыщеннее реальной истории. Вдумайтесь только, в топ-3 самых дорогих новичков «красно-белых» Фернандо, Макгиди и Роша. Совсем непрезентабельный список, при всем уважении к этим ребятам.

Получается, московский клуб немало тратил за счет огромного количества трансферов странных футболистов. Таких попаданий, как с Видичем – единицы. Зато за «Спартак» могли сыграть в разное время Эвра, Роберто Карлос, Терри, Диего Коста, Менье, Манджукич, Это'О, Мане и Салах. И это только те, о переговорах с которыми проболтались, как в случае со словами Федуна о предложении работы Слуцкому, когда тот трудился в ФК «Москва».

С одной стороны, «Спартак» мог бы многое выиграть, если бы часть этих звезд оказались в составе. С другой, реальные трансферы клуба показывают, что футболисты, которые отказывали сами, или те, чьи трансферы срывались, могут порадоваться, что так произошло. Вряд ли выросли бы в «Спартаке» настолько, чтобы дальше их ждала серьезная карьера в топ-5. Из самых дорогих продаж москвичей только Видич добился однозначного успеха после отъезда.

Даже у Павлюченко – а Романа пытались выкупить у «шпор» обратно, Карпин подтверждал переговоры, не все получилось. Так что лучше идти в «Фиорентину», потом в «Рому», затем оказываться в «Ливерпуле», а после попадать в десятку лучших игроков года, как Салах, чем повторять путь Промеса - долго ждать вызова из топ-5, но с Клоппом так и не поработать.