«Валенсия» снова обыграла «Селтик»

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Валенсия» дома оказалась сильнее «Селтика».
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Селтик» 1:0 (0:0)
Гол: Гамейро 70
«Валенсия»: Нето, Васс (Ли 76), Гарай (Коклен 23), Диахаби, Тони Лато, Ферран Торрес, Солер, Парехо, Гонсалу Гедеш, Мина, Собрино Посуэло (Гамейро 68)
Главный тренер: Марселино.
«Селтик»: Бэйн, Тольян, Аэр, Бойата, Шимунович, Хэйес, Форрест (Эдуар 64), Браун, МакГрегор, Кристи, Берк (Джонстон 73)
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Браун 24, Тольян 26, Тольян 37, Диахаби 53, Хэйес 59
Удаление: Тольян 37
В первом поединке испанцы победили на выезде со счетом 2:0.