«Динамо» Загреб разгромило «Викторию» и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы

Загребское «Динамо» обыграло «Викторию» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и прошло в следующий раунд.
Загреб, стадион «Максимир»
«Динамо» - «Виктория» 3:0 (2:0)
Голы: Оршич 15, Дилавер 34, Петкович 73
«Динамо»: Ливакович, Мохаррами, Теофил-Катерин, Дилавер, Леовац, Шуньич, Хайрович (Моро 67), Адеми, Ольмо, Оршич (Гояк 89), Петкович (Андрич 90+1)
Главный тренер: Бьелица Ненад.
«Виктория»: Козачик, Хавел (Ржезник 74), Перница, Лимберски, Коваржик, Прохазка, Грошовски, Каймба, Горжава (Бакош 57), Петржела, Богель (Чоры 67)
Главный тренер: Врба Павел.
Предупреждения: Хайрович 31, Лимберски 33, Дилавер 39, Бакош 61, Леовац 86, Чоры 87, Ольмо 90+5
Удаление: Либерски 87
В первом матче чешский клуб победил со счетом 2:1.