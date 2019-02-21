«Арсенал» разгромил БАТЭ

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» дома обыграл БАТЭ.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - БАТЭ 3:0 (2:0)
Голы: Волков 4 (автогол), Мустафи 39, Папастатопулос 60
«Арсенал»: Чех, Косьельни (Папастатопулос 56), Мхитарян (Суарес 78), Озил, Лихтштайнер, Обамеянг, Ивоби, Начо Монреаль, Мустафи, Гендузи (Лукас Торрейра 64), Джака
Главный тренер: Эмери Унаи.
«БАТЭ»: Щербицкий, Филипович, Драгун (Березкин 64), Скавыш (Дубайич 72), Риос, Филипенко, Стасевич, Волков, Бага (Глеб 58), Милич, Симович
Главный тренер: Бага Алексей.
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В первом поединке лондонцы уступили на выезде со счетом 0:1.
А вот дальше будет интереснее, теперь полно команд, которые могут дать бой "Арсеналу".
"Зальцбург", "Бенфика", "Наполи" или "Интер" будут очень опасными соперниками.
А вот дальше будет интереснее, теперь полно команд, которые могут дать бой "Арсеналу".
"Зальцбург", "Бенфика", "Наполи" или "Интер" будут очень опасными соперниками.
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