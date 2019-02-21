Рюдигер сравнил работу под руководством Сарри со школьными уроками

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, как ему работается под руководством итальянского тренера Маурицио Сарри.
На тренировках мы не бегаем от штрафной до штрафной, не акцентируем внимание на физике, а работаем над тактикой, что так нравится Сарри.
Это всё равно что всё время сидеть в школе за партой, слушая учителя. Но свою работу нужно выполнять.
Ходят слухи, что «Челси» может уволить Сарри после матча с «Манчестер Сити».
Эх сейчас бы в Англии физикой не заниматься. Гений
Эх сейчас бы в Англии физикой не заниматься. Гений