Эмери: «План на игру с БАТЭ был таким: не останавливаться даже после 2:0»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над БАТЭ (3:0) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первый матч между командами в Беларуси завершился минимальной победой БАТЭ .

Мы должны были принять меры предосторожности, потому что, если бы БАТЭ забил, он мог вернуться в борьбу.

Наш месседж игрокам был таким: забиваем гол – продолжаем атаковать. Забиваем два – продолжаем атаковать. И так далее, и так далее. Мы должны были забивать два, три или даже четыре мяча для того, чтобы чувствовать себя более комфортно.