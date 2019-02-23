Бывший агент Икарди: «Мауро изменился после появления Ванды»

Бывший агент нападающего «Интера» Мауро Икарди рассказал про изменения личности форварда.

Икарди сильно изменился с тех пор, как Ванда Нара (жена и агент футболиста - прим.) появилась в его жизни.

Раньше он был скромным, сконцентрированным, стремился расти и совершенствоваться. Изменился его взгляд на жизнь, я лично считаю, что это неправильно.

Честно говоря, я не удивлен тем, что происходит. Когда мне приходилось работать с его женой, я сразу заметил изменения. Мауро был изолирован. Эти изменения могут поставить под угрозу его спортивное будущее.

Он обязательно покинет «Интер».