Анчелотти раскрыл причину своего ухода из «Реала»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о причинах ухода из «Реала». Итальянский наставник возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.
Альтруизм в команде важен. Меня сводят с ума футболисты, которые эгоистично ведут себя на поле.
Я говорю про те моменты, что игрок действительно должен передать мяч, но не делает этого.
Причиной ссоры с Флорентино Пересом (президент «Реала» - прим.) в Мадриде стала моя замена Бэйла в матче с «Валенсией». Бэйл должен был отдать пас Бензема, который мог легко забить гол, но сделал удар сам. Я посадил Бэйла на скамейку и разразился хаос.
..глаза открой.
..глаза открой.
даже учитывая что клопп признал 1 эпизод, до этого был целый ряд спорных ситуаций в пользу лфк начиная ответкой с ромой (по крайней мере тогда это очень сильно бросилось в глаза), арбитры в течение сезона ошибаются в пользу каждой команды, но у ливер таких микрооффсайдов и спорных пенальти собирается гораздо больше нормы, и тут уже оправдать это простой невнимательностью судьи сложно...
даже учитывая что клопп признал 1 эпизод, до этого был целый ряд спорных ситуаций в пользу лфк начиная ответкой с ромой (по крайней мере тогда это очень сильно бросилось в глаза), арбитры в течение сезона ошибаются в пользу каждой команды, но у ливер таких микрооффсайдов и спорных пенальти собирается гораздо больше нормы, и тут уже оправдать это простой невнимательностью судьи сложно...
Я тебе еще раз повторяю- Клопп говорит об ошибке арбитра, а ты о кабинетных играх. Чувствуешь разницу?
Я тебе еще раз повторяю- Клопп говорит об ошибке арбитра, а ты о кабинетных играх. Чувствуешь разницу?
https://www.soccer.ru/news/1103702/klopp-yurgen
https://www.soccer.ru/news/1103702/klopp-yurgen
еще много какашек всплывет об этом кабинете
еще много какашек всплывет об этом кабинете
Спасибо Зидану и трансферному бану за то, что показали Пересу чего может достичь Реал, если президент не будет себя вести как Перес.
Спасибо Зидану и трансферному бану за то, что показали Пересу чего может достичь Реал, если президент не будет себя вести как Перес.