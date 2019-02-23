Анчелотти раскрыл причину своего ухода из «Реала»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о причинах ухода из «Реала». Итальянский наставник возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.

Альтруизм в команде важен. Меня сводят с ума футболисты, которые эгоистично ведут себя на поле.

Я говорю про те моменты, что игрок действительно должен передать мяч, но не делает этого.

Причиной ссоры с Флорентино Пересом (президент «Реала» - прим.) в Мадриде стала моя замена Бэйла в матче с «Валенсией». Бэйл должен был отдать пас Бензема, который мог легко забить гол, но сделал удар сам. Я посадил Бэйла на скамейку и разразился хаос.