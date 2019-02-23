Галыгин: «К признанию белорусов нелегионерами отношусь неоднозначно»

Известный юморист Вадим Галыгин прокомментировал тот факт, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ . Отметим, что Галыгин родом из Беларуси.

К признанию белорусских футболистов нелегионерами отношусь неоднозначно. С одной стороны, парням хочется подзаработать денег, но в родном же чемпионате тоже кому-то нужно играть.