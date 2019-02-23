«Спартак» уступил «Шерифу» в контрольном матче

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 20’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 35’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 10’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 17’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 18’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 45’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 63’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 20’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 19’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 66’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 4’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 36’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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«Спартак» уступил «Шерифу» в контрольном матче

23 февраля 2019, 18:57
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче.

«Спартак» - «Шериф» 1:2 (0:2)
Голы: Ханни 60 - Ковачевич 42, Палич 45

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо 71), Гулиев (Ломовицкий 57), Зобнин, Ханни (Игнатов 81), Глушаков (Мелкадзе 81), Педро Роша (Зе Луиш 46), Адриано.
Главный тренер: Олег Кононов.

Напомним, что недавно «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом».

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Все комментарии
Miaf
Miaf
   48 / 887
25 февраля в 10:57
Верните Карреру цуки..
Fleischjager
Fleischjager
   434 / 887
25 февраля в 02:36
срамота тарасовская
papic337
papic337
   99 / 887
24 февраля в 23:08
Совершенно необъяснимый провал в конце первого тайма. Первый гол - расстроились из-за несправедливо назначенного углового? Второй гол - ждали свистка на перерыв и бросили играть? Это тоже на пользу. Лишний раз увидели, что судьи бывают разные. В том числе и такие. Всё равно надо сдерживать эмоции и играть до свистка.
papic337
papic337 ответил 1-18 0-7 3-10
   99 / 887
24 февраля в 23:00
Тебе то конечно нравится такое судейство, как с КС, Краснодаром, Енисеем - Лапочкин бессовестный тип.
А что такого криминального было в этих играх? Разве представители этих клубов жаловались на судейство?
papic337
papic337 ответил 1-18 0-7 3-10
   99 / 887
24 февраля в 22:53
При Николаеве в матче тарасовка - ЦСКА Комбаров играл руками в штрафной площади,также он играл руками в матче тарасовка - Зенит, но ты, как настоящий хряк этого конечно не вспомнил. Позор Лапочкину, который нагло и открыто продается Федуну.
Я не спорю, судьи иногда ошибаются и в пользу Спартака. Только это действительно ошибки, явное подсуживание это плод твоего воображения. Другое дело судейство Алексея Еськова на матче открытия стадиона в Питере. Вот там было явное подсуживание в пользу Зенита. Явное подсуживание было у Сергея Иванова в матче Спартак Зенит. Явное подсуживание было у Игоря Низовцева в матче ЦСКА Мордовия. Алексей Николаев в матче Спартак ЦСКА не показал жёлтую карточку Вернблуму, хотя тот задрал ногу выше головы и распорол кожу на голове Паршивлюка. Ему потом несколько швов наложили. А всё потому что это была бы вторая жёлтая. Глушакова за царапину на ноге Нобоа удалили прямой красной. Ригони прыгнул сзади в спину Комбарову и повредил тому рёбра. Его на носилках унесли. Он потом две недели лечился. А Ригони даже жёлтой карточки не получил. И такие примеры можно продолжать и продолжать. Так что уж кому кому а только не армейцам и зенитовцам корчить из себя обиженных судейством. Уж к ним то судьи явно благосклонны. Посмотри на поведение Дзюбы в международных играх. Как он удивлённо смотрит на судей. Я же упал. Почему он не свистит? Привык к тому что любое его падение во внутреннем чемпионате трактуется как нарушение правил. А вот когда Адриано постоянно били по ногам и руками заваливали на газон, Карасёв ни разу не свистнул. Он, видите ли, слишком часто падает. Карасёв даже предположить не мог, что того слишком часто бьют по ногам и поэтому он падает.
Ладожский
Ладожский
   94 / 887
24 февраля в 17:49
Опять показали, что даже для тухлой победы нужен москалев или безбородов.
Nafnafik
Nafnafik ответил viv
   42 / 887
24 февраля в 14:57
Опять всем стыдно за спартак.....
Не то слово, до ужаса стыдно.
Лакшери
Лакшери
   277 / 887
24 февраля в 13:15
Ору
viv
viv
   74 / 887
24 февраля в 11:17
Опять всем стыдно за спартак.....
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил papic337
   601 / 887
24 февраля в 10:05
А тебе больше нравится судейство Еськова, который удалил трёх игроков Урала для того чтобы Зенит смог выиграть в матче открытия баклан-арены. Или может быть тебе больше нравится судейство Николаева, который позволил ЦСКА в матче со Спартаком играть руками в своей штрафной площади. Ещё можно вспомнить судейство Серёжи Иванова в матче Спартак - Зенит. По его мнению спартаковцев можно бить по ногам, бросать их через бедро и хватать их руками, а вот спартаковцам это ни-з-зя и ай, яй, яй. Так что насчёт предвзятого судейства в пользу Спартака не надо пылить. В пользу ЦСКА и Зенита его значительно больше.
При Николаеве в матче тарасовка - ЦСКА Комбаров играл руками в штрафной площади,также он играл руками в матче тарасовка - Зенит, но ты, как настоящий хряк этого конечно не вспомнил.
Позор Лапочкину, который нагло и открыто продается Федуну.
SHMEL
SHMEL
   43 / 887
24 февраля в 09:34
    papic337
    papic337 ответил 1-18 0-7 3-10
       99 / 887
    24 февраля в 09:21
    Тебе то конечно нравится такое судейство, как с КС, Краснодаром, Енисеем - Лапочкин бессовестный тип.
    А тебе больше нравится судейство Еськова, который удалил трёх игроков Урала для того чтобы Зенит смог выиграть в матче открытия баклан-арены. Или может быть тебе больше нравится судейство Николаева, который позволил ЦСКА в матче со Спартаком играть руками в своей штрафной площади. Ещё можно вспомнить судейство Серёжи Иванова в матче Спартак - Зенит. По его мнению спартаковцев можно бить по ногам, бросать их через бедро и хватать их руками, а вот спартаковцам это ни-з-зя и ай, яй, яй. Так что насчёт предвзятого судейства в пользу Спартака не надо пылить. В пользу ЦСКА и Зенита его значительно больше.
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10 ответил papic337
       601 / 887
    24 февраля в 08:07
    Тебе действительно понравилось такое судейство? Ну, ну.
    Тебе то конечно нравится такое судейство, как с КС, Краснодаром, Енисеем - Лапочкин бессовестный тип.
    Исмет
    Исмет
       696 / 887
    24 февраля в 07:11
    ПОЗОР ПОЛНЫЙ
    ABir
    ABir
       245 / 887
    24 февраля в 06:14
    Злее будут в официальных матчах
    oncha
    oncha
       76 / 887
    24 февраля в 03:22
    Веселенькое начало года в тарасовке.
    Jum13
    Jum13 ответил papic337
       18 / 887
    24 февраля в 03:21
    Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму. Ещё раз повторюсь. Я не Кононова обзывал, а просто напросто сказал, что слова проститут нет, а есть слово жиголо.
    Ещё раз повторю - прочитай то, на что ты ответил. Выходит, что ты поправил человека, что Кононов не проститут, а жиголо. Это же очень просто
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84
       736 / 887
    24 февраля в 02:55
    Здесь вопросы были, как же Спартак с Краснодаром совсем скоро играть будет? ... Да никак. Свыню в клочья порвут, а куски на шампур и шашлычёк к началу весны на природе))
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84 ответил Биргер
       736 / 887
    24 февраля в 02:43
    Да надо пускать , кому-же рекорды обновлять , да и клубам из Люксембурга никто не проигрывал , а есть ещё Андорра и Гибралтар , так что нет предела для совершенства и смеха
    Сан-Марино забыл... Вот там реальный соперник для Спартака)))
    parallels
    parallels
       15 / 887
    24 февраля в 02:15
    стыд-то какой! просто позор!
    Знаю где трофей
    Знаю где трофей
    24 февраля в 01:33
    Свиньи в своем репертуаре.
    papic337
    papic337 ответил 1-18 0-7 3-10
       99 / 887
    24 февраля в 00:35
    Как же все-таки сильно отличаются результаты тарасовки, при судьях Егорова и зарубежных.
    Тебе действительно понравилось такое судейство? Ну, ну.
    papic337
    papic337 ответил Jum13
       99 / 887
    24 февраля в 00:33
    Я не обзывал Кононова. Ты сам поправил, что он жиголо. Перечитай пост Альбертиноса и перестань мне свои фантазии приписывать
    Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму. Ещё раз повторюсь. Я не Кононова обзывал, а просто напросто сказал, что слова проститут нет, а есть слово жиголо.
    Evilhuman
    Evilhuman
       31 / 887
    24 февраля в 00:16
    С тарасовскими уже скоро и в товарняки ни кто играть не будет, смысл тренироваться на вечно отрапиженных
    Jum13
    Jum13 ответил papic337
       18 / 887
    24 февраля в 00:03
    Перечитай свой комментарий. Как ты там обозвал Кононова? Это и есть переход на личности.
    Я не обзывал Кононова. Ты сам поправил, что он жиголо. Перечитай пост Альбертиноса и перестань мне свои фантазии приписывать
    pomor45
    pomor45
       179 / 887
    23 февраля в 23:41
    Спартак наслаждается завоёванным в жестокой борьбе Кубком Фонбет. Каждый день посещает свой музей, чтобы полюбоваться им, согреть душу и отойти от горечи поражений в ЕК.
    papic337
    papic337 ответил Jum13
       99 / 887
    23 февраля в 23:32
    Ну и я просто примерил это к посту Альбертиноса. Никакого перехода на личности не было
    Перечитай свой комментарий. Как ты там обозвал Кононова? Это и есть переход на личности.
    sir_Alex
    sir_Alex
       102 / 887
    23 февраля в 23:20
    Неплохо так потренировались! 😂😂😂
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10
       601 / 887
    23 февраля в 23:01
    Как же все-таки сильно отличаются результаты тарасовки, при судьях Егорова и зарубежных.
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
       781 / 887
    23 февраля в 22:55
    Слава богу прошли времена уважаемого мной Карреры( спасибо Романцеву ) -я опять сплю спокойно и наслаждаюсь потугами Спартака в футболе !
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