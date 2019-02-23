«Спартак» уступил «Шерифу» в контрольном матче

«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче.
«Спартак» - «Шериф» 1:2 (0:2)
Голы: Ханни 60 - Ковачевич 42, Палич 45
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо 71), Гулиев (Ломовицкий 57), Зобнин, Ханни (Игнатов 81), Глушаков (Мелкадзе 81), Педро Роша (Зе Луиш 46), Адриано.
Главный тренер: Олег Кононов.
Напомним, что недавно «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом».
Позор Лапочкину, который нагло и открыто продается Федуну.
Позор Лапочкину, который нагло и открыто продается Федуну.