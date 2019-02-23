«Милан» разгромил «Эмполи»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 25’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 40’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 14’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 15’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 23’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 27’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 68’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 25’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 26’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 24’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 71’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 9’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 41’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Милан» разгромил «Эмполи»

23 февраля 2019, 00:23
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 0Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Эмполи» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

«Милан» (45 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Эмполи» (21 очков) - 17-й.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Эмполи» 3:0 (0:0)
Голы: Пёнтек 49, Кессье 51, Кастильехо 67

«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко (Билья 80), Лукас Пакета (Борини 69), Кастильехо, Пёнтек (Кутроне 69), Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Эмполи»: Дронговски, Весели, Сильвестре, Делль'Орко, Ди Лоренцо, Крунич, Беннасер, Аква (Учан 66), Паскуаль (Паяч 74), Фариас (Ла Гумина 66), Капуто
Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждение: Ди Лоренцо 55

Судья: Джакомелли Пьеро.

Напомним, что в прошлом туре «Милан» обыграл «Аталанту».

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   16 / 887
23 февраля в 19:32
Зашёл Валерошку поздравить а его нет, наверное снова бухает в кафе "Чиполино", только хрюкрофил-ф поллюциями заливается. Аха-ха)
Интересно, какая из китайских помоек окажется выше?)
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   51 / 887
23 февраля в 18:50
Появлюсь и не раз, ахахаха.
давай жду,я наверное тоже заскачу пару раз хахаха
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил juvenale
   82 / 887
23 февраля в 18:48
Появлюсь и не раз, ахахаха.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил juvenale
   82 / 887
23 февраля в 18:43
Ладно желаю тебе удачи.
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   51 / 887
23 февраля в 18:43
Увидеть это тебе не ролики с ютуба смотреть,я не про это,ну если ты действительно увидел ,то ты старше Князья ахаха,по тебе и не скажешь что ты взрослый чел,да уж умом ты не блещешь,не в обиду,ты застрял в 1996 году после победы Турентуса в лч.ахахахах.
ну если я не блещу,то ты вообще .......в общем не появляйся на ветках великого Ювентуса,сиди на своих и радуйся очередному вылету из всех турниров))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил juvenale
   82 / 887
23 февраля в 18:38
Увидеть это тебе не ролики с ютуба смотреть,я не про это,ну если ты действительно увидел ,то ты старше Князья ахаха,по тебе и не скажешь что ты взрослый чел,да уж умом ты не блещешь,не в обиду,ты застрял в 1996 году после победы Турентуса в лч.ахахахах.
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   51 / 887
23 февраля в 18:32
Я видел Победу лч ,кубок Англии,кубок лиги,супер кубок уефа,в этом сезоне увижу чемпионство.а вот ты когда увидишь победу лч?скорее состаришься как Князь ахахахаха.
я тоже видел победу в ЛЧ и еще 5 финалов))) и победу в межконтинентальном кубке увидел)и еще не раз увижу,а вот про твое чемпионство не уверен))ведь Ливерпульль неудачники,сольете при первой же возможности хахаха
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил juvenale
   82 / 887
23 февраля в 18:23
Я видел Победу лч ,кубок Англии,кубок лиги,супер кубок уефа,в этом сезоне увижу чемпионство.а вот ты когда увидишь победу лч?скорее состаришься как Князь ахахахаха.
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   51 / 887
23 февраля в 18:21
20веке видели Турентус победителем лч,и то конфисковали кабинетные трофеи ,когда отправляли в Серию Б.
30 лет без побед хаха с ума сойти можно)))если и в этом не выиграете уже можно клеймо ставить вечных неудачников...вбухивают сотни миллионов каждый год и пролетают во всех турнирах
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   51 / 887
23 февраля в 18:20
20веке видели Турентус победителем лч,и то конфисковали кабинетные трофеи ,когда отправляли в Серию Б.
хаха ты даже чемпионство Ливерпульля не видел))тольок проигранный финал лч и лиги Европы возможно и обсер вашего недокапитана хахаха люди 30 лет ждали всего лишь победу в чемпионате и так обсораться хахаха кстати мю уже титулованнее Ливерпульля даже
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил juvenale
   82 / 887
23 февраля в 18:14
20веке видели Турентус победителем лч,и то конфисковали кабинетные трофеи ,когда отправляли в Серию Б.
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   51 / 887
23 февраля в 18:11
Сколько Ливерпуль брал лч?и сколько Ювентус?посчитай если умеешь считать,тогда поговорим.
ух ты на целых 3 больше хаха аякс рядом ))0Ливерпульль середняк смирись с этим
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил juvenale
   82 / 887
23 февраля в 18:09
Сколько Ливерпуль брал лч?и сколько Ювентус?посчитай если умеешь считать,тогда поговорим.
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   51 / 887
23 февраля в 17:17
Вечные неудачники лч разнылись
    juvenale
    juvenale ответил fanliverpoolfan
       51 / 887
    23 февраля в 17:11
    Вечные неудачники лч разнылись
      juvenale
      juvenale ответил fanliverpoolfan
         51 / 887
      23 февраля в 16:55
      Вечные неудачники лч разнылись
      так что фанат Ливерпульля надейся что на 31 год выиграете хоть свой чемпионатик хахах
      juvenale
      juvenale ответил fanliverpoolfan
         51 / 887
      23 февраля в 16:54
      Вечные неудачники лч разнылись
      хаха фанаты Ливерпульля что-то пишут про неудачи)))))фананты,которые выиграли хоть что-то значимое 15 лет назад хахах фанаты клуба,который не выигрывал собственный чемпионат 30 лет и в этом году не выиграет хаха ты наверное даже в своей жизни чемпионство Ливерпульля не видел))))и у Ливерпульля ненамного меньше слитых финалов,чем у Ювентуса хахахчего тольок стоят два послдених))даже ле финал выиграть не смогли .И даже слили финал КЧ неудачникам,как ты выразился.В общем неудачникам Ливерпульльским до Юве,ка ко луны
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan ответил juvenale
         82 / 887
      23 февраля в 14:54
      Вечные неудачники лч разнылись
      STVA 1
      STVA 1
         95 / 887
      23 февраля в 14:36
      Глядишь наладится у Милана.
      bsww
      bsww
         621 / 887
      23 февраля в 14:35
      Милан только ЛЧ может помочь остаться на плаву, думаю если попадут в ЛЕ, то будут санкции или исключения и имя уже не спасёт
      juvenale
      juvenale ответил fanliverpoolfan
         51 / 887
      23 февраля в 13:51
      Вот Милан возврашаеться в лч!молодцы.
      позор был в ливерпуле,а в мюнхене будет убийство хахаха
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         335 / 887
      23 февраля в 13:40
      3-0 не так уж и разгромил
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan ответил juvenale
         82 / 887
      23 февраля в 13:24
        juvenale
        juvenale ответил juchok
           51 / 887
        23 февраля в 12:32
        Так заметь, я тебя так то вообще не трогал, прост мне показалась смешной твоя писанина про финалы, все просто
          Санчо Панса
          Санчо Панса
             97 / 887
          23 февраля в 11:37
          У Пентека уже 7 голов в 6 матчах за Милан! Просто блестящая статистика у польского голеадора. Эмполи сопротивлялся россонери только первый тайм, а дальше посыпались голы в их ворота) С заслуженной и столь важной победой, тиффози Милана! Надеюсь, что россонери закончат сезон в зоне ЛЧ.
          holms918
          holms918
             526 / 887
          23 февраля в 11:22
          А по первому тайму и не скажешь, что с таким счётом выиграют. "Милан" с победой.
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
             550 / 887
          23 февраля в 10:40
          В "Милане" много отличных игроков, но, к сожалению, нет хорошего тренера.
          neverwin
          neverwin
             608 / 887
          23 февраля в 10:19
          Неужели в Серии А возрождается интрига? Даже интересно будет глянуть на миланские клубы в ЛЧ, давненько они там на пару выступали.
          galem72
          galem72
             142 / 887
          23 февраля в 09:53
          Молодцы Милан! Поскорее бы вернулись на топ.
          вхсо 111
          вхсо 111
             54 / 887
          23 февраля в 09:25
          Почитал посты, ювинале видать с "цепи" сорвался, знатно его титулы Милана на евро арене зацепили.. 5 страниц что-то доказывал и спать ушёл, насмеявшись хахахааа))
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