«Милан» разгромил «Эмполи»

«Милан» одержал победу над «Эмполи» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (45 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Эмполи» (21 очков) - 17-й.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Эмполи» 3:0 (0:0)
Голы: Пёнтек 49, Кессье 51, Кастильехо 67
«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко (Билья 80), Лукас Пакета (Борини 69), Кастильехо, Пёнтек (Кутроне 69), Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Эмполи»: Дронговски, Весели, Сильвестре, Делль'Орко, Ди Лоренцо, Крунич, Беннасер, Аква (Учан 66), Паскуаль (Паяч 74), Фариас (Ла Гумина 66), Капуто
Главный тренер: Якини Джузеппе.
Предупреждение: Ди Лоренцо 55
Судья: Джакомелли Пьеро.
Напомним, что в прошлом туре «Милан» обыграл «Аталанту».
Интересно, какая из китайских помоек окажется выше?)
Интересно, какая из китайских помоек окажется выше?)
1985, 2007, 2018
2016
1978, 1984
2005
1981, 1984
даже на 1 больше чем у Ювентуса хахахахаха
поражают такие к-ны
1985, 2007, 2018
2016
1978, 1984
2005
1981, 1984
даже на 1 больше чем у Ювентуса хахахахаха
поражают такие к-ны