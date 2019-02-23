«Тоттенхэм» проиграл в Бернли

В рамках 27-го тура чемпионата Англии «Бернли» дома обыграл «Тоттенхэм». После этого тура подопечные Шона Дайча расположились на 13 позиции в турнирной таблице (30 очков), а «Тоттенхэм» остался на 3 месте (60 пунктов).
Бернли, стадион Тюрф Мур
«Бернли» - «Тоттенхэм» 2:1 (0:0)
Голы: Вуд 57, Барнс 83 - Кейн 65
«Бернли»: Хитон, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Вествуд, Корк, Хендрик (Брэди 80), Макнил (Гудмундссон 80), Барнс, Вуд
Главный тренер: Дайч Шон.
«Тоттенхэм»: Льорис, Фойт (Ламела 76), Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Роуз, Уинкс (Льоренте 62), Сиссоко, Эриксен, Кейн, Сон (Моура 88)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Льоренте 65, Фойт 69, Бардсли 73, Ламела 86
Судья: Дин Майк.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «шпоры» обыграли «Лестер».
У Юве то шансов побольше дома, чем у портовой 21и в Мюнхене)
У Юве то шансов побольше дома, чем у портовой 21и в Мюнхене)
Тридцать лет мечтаний псу под хвост. Аха-ха)
Тридцать лет мечтаний псу под хвост. Аха-ха)