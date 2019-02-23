«Тоттенхэм» проиграл в Бернли

23 февраля 2019, 17:25

В рамках 27-го тура чемпионата Англии «Бернли» дома обыграл «Тоттенхэм». После этого тура подопечные Шона Дайча расположились на 13 позиции в турнирной таблице (30 очков), а «Тоттенхэм» остался на 3 месте (60 пунктов).

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» - «Тоттенхэм» 2:1 (0:0)

Голы: Вуд 57, Барнс 83 - Кейн 65

«Бернли»: Хитон, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Вествуд, Корк, Хендрик (Брэди 80), Макнил (Гудмундссон 80), Барнс, Вуд

Главный тренер: Дайч Шон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Фойт (Ламела 76), Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Роуз, Уинкс (Льоренте 62), Сиссоко, Эриксен, Кейн, Сон (Моура 88)

Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Льоренте 65, Фойт 69, Бардсли 73, Ламела 86

Судья: Дин Майк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «шпоры» обыграли «Лестер».