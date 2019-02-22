Выход «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы и другие итоги 1/16

Результаты 1/16 финала Лиги Европы.
«Зенит» - «Фенербахче» - 3:1 (2:1)
Голы: Оздоев 4, Азмун 37, Азмун 76 – Топал 43
Первый матч: 0:1
Выход в 1/8: «Зенит»
«Байер» - «Краснодар» - 1:1 (0:0)
Голы: Арангис 87 – Сулейманов 84
Первый матч: 0:0
Выход в 1/8: «Краснодар»
«Челси» - «Мальме» - 3:0 (0:0)
Голы: Жиру 55, Баркли 74, Хадсон-Одои 84
Первый матч: 2:1
Выход в 1/8: «Челси»
«Интер» - «Рапид» - 4:0 (2:0)
Голы: Фалеро 11, Раноккья 18, Перишич 80, Политано 87
Первый матч: 1:0
Выход в 1/8: «Интер»
«Арсенал» - БАТЭ - 3:0 (2:0)
Голы: Волков 4 (автогол), Мустафи 39, Папастатопулос 60
Первый матч: 0:1
Выход в 1/8: «Арсенал»
«Наполи» - «Цюрих» - 2:0 (1:0)
Голы: Верди 43, Уна 75
Первый матч: 3:1
Выход в 1/8: «Наполи»
«Динамо» Загреб - «Виктория» - 3:0 (2:0)
Голы: Оршич 15, Дилавер 33, Петкович 73
Первый матч: 1:2
Выход в 1/8: «Динамо» Загреб
«Ред Булл Зальцбург» - «Брюгге» - 4:0 (3:0)
Голы: Шлагер 17, Дака 29, Дака 43, Даббур 90+4
Первый матч: 1:2
Выход в 1/8: «Ред Булл Зальцбург»
«Айнтрахт» - «Шахтер» - 4:1 (2:0)
Голы: Йович 23, Аллер 27 (пен), Аллер 80, Ребич 88 – Мораес 63
Первый матч: 2:2
Выход в 1/8: «Айнтрахт»
«Валенсия» - «Селтик» - 1:0 (0:0)
Гол: Гамейро 70
Первый матч: 2:0
Выход в 1/8: «Валенсия»
«Вильярреал» - «Спортинг» - 1:1 (0:1)
Голы: Форнальс 80 – Бруну Фернандеш 45+1
Первый матч: 1:0
Выход в 1/8: «Вильярреал»
«Генк» - «Славия» - 1:4 (1:1)
Голы: Троссард 10 – Цоуфаль 23, Траоре 53, Шкода 64, Шкода 68
Первый матч: 0:0
Выход в 1/8: «Славия»
«Бетис» - «Ренн» - 1:3 (1:2)
Голы: Ло Чельсо 41 – Бенсебаини 22, Эну 30, Ньянг 90+4
Первый матч: 3:3
Выход в 1/8: «Ренн»
«Динамо» Киев - «Олимпиакос» - 1:0 (1:0)
Гол: Фран Соль 32
Первый матч: 2:2
Выход в 1/8: «Динамо» Киев
«Бенфика» - «Галатасарай» - 0:0
Первый матч: 2:1
Выход в 1/8: «Бенфика»
«Севилья» - «Лацио» - 2:0 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 20, Сарабия 78
Первый матч: 1:0
Выход в 1/8: «Севилья»
Играли, в принципе, лучше, чем Фенер, и заслуженно прошли дальше. У турков моментов практически не было. Но этого мало для игры с более серьёзным соперником. И опять эта игра вторым номером после забитых мячей, да и бОльшую часть второго тайма, когда надо было идти вперёд и забивать, не могли взять под контроль мяч. Повезло, что Топал в моменте с голом просто подарил мяч Азмуну, хотя мог его спокойно выбивать. Ну и Ракицкий - выше вся всяких похвал! Выжигал просто всё, что можно! В общем, ожидаемый исход, как и с Сэлтиком в прошлом году, ждём теперь жеребьёвку. Сыграли вчера хорошо, но нахваливать их уж точно рано - в прошлом сезоне было ровно то же самое.
А вот Краснодар реально удивил! Думал, что будет у них 1-2 момента, как в первой игре. Куда там, они только в первом тайме раза четыре забить могли! Да, у Байера моменты тоже были, но у Краснодара их было больше, и сыграл реально лучше! А Сулейманов - красавец просто! Тут, конечно, очень быкам помогла сумасшедшая тактика Петера Боша - отсутствие обороны и игра одним составом. Из-за этого в прошлом году осенью погорела Боруссия, теперь, я так думаю, и Байер ждёт то же самое. Я обеими руками за открытый футбол и против всяческих автобусов, но это с умом надо делать, а не как у него! Но всё равно, это Краснодар победил, и победил заслуженно!
В общем, ждём 15-00 и удачи нашим в 1/8!
Играли, в принципе, лучше, чем Фенер, и заслуженно прошли дальше. У турков моментов практически не было. Но этого мало для игры с более серьёзным соперником. И опять эта игра вторым номером после забитых мячей, да и бОльшую часть второго тайма, когда надо было идти вперёд и забивать, не могли взять под контроль мяч. Повезло, что Топал в моменте с голом просто подарил мяч Азмуну, хотя мог его спокойно выбивать. Ну и Ракицкий - выше вся всяких похвал! Выжигал просто всё, что можно! В общем, ожидаемый исход, как и с Сэлтиком в прошлом году, ждём теперь жеребьёвку. Сыграли вчера хорошо, но нахваливать их уж точно рано - в прошлом сезоне было ровно то же самое.
А вот Краснодар реально удивил! Думал, что будет у них 1-2 момента, как в первой игре. Куда там, они только в первом тайме раза четыре забить могли! Да, у Байера моменты тоже были, но у Краснодара их было больше, и сыграл реально лучше! А Сулейманов - красавец просто! Тут, конечно, очень быкам помогла сумасшедшая тактика Петера Боша - отсутствие обороны и игра одним составом. Из-за этого в прошлом году осенью погорела Боруссия, теперь, я так думаю, и Байер ждёт то же самое. Я обеими руками за открытый футбол и против всяческих автобусов, но это с умом надо делать, а не как у него! Но всё равно, это Краснодар победил, и победил заслуженно!
В общем, ждём 15-00 и удачи нашим в 1/8!
интересно сколько мюллер отстигнул народного достояния
но дальше будет сложнее и дороже.
интересно сколько мюллер отстигнул народного достояния
но дальше будет сложнее и дороже.
Пожелаем удачной жеребьёвки и продолжения банкета..
И очень стыдно за тех,кто ни дома,ни на полях
Пожелаем удачной жеребьёвки и продолжения банкета..
И очень стыдно за тех,кто ни дома,ни на полях
Краснодар ожидаемо, Зенит не очень ожидаемо.
всем пройти как можно дальше.
Краснодар ожидаемо, Зенит не очень ожидаемо.
всем пройти как можно дальше.
И только для них это непреодолимые барьеры.
Хорошего жребия нашим командам. Больше надеяться не на кого...
И только для них это непреодолимые барьеры.
Хорошего жребия нашим командам. Больше надеяться не на кого...
Молодой и приобретённый джокеры в клубах, дали нужные результаты!!
Зальцбург продолжает удивлять своей нацеленностью...
Или Айнтрах так силён, или Шахтёр не сподобился побороться...
Гишпанцы и италики продвинули свои клубы дальше...
Ждём жеребьёвку!..
Молодой и приобретённый джокеры в клубах, дали нужные результаты!!
Зальцбург продолжает удивлять своей нацеленностью...
Или Айнтрах так силён, или Шахтёр не сподобился побороться...
Гишпанцы и италики продвинули свои клубы дальше...
Ждём жеребьёвку!..