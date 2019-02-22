Выход «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы и другие итоги 1/16

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 34’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 24’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 24’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 32’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 36’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 77’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 34’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 80’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 18’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Выход «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы и другие итоги 1/16

22 февраля 2019, 01:09

Результаты 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» - «Фенербахче» - 3:1 (2:1)
Голы: Оздоев 4, Азмун 37, Азмун 76 – Топал 43
Первый матч: 0:1
Выход в 1/8: «Зенит»

«Байер» - «Краснодар» - 1:1 (0:0)
Голы: Арангис 87 – Сулейманов 84
Первый матч: 0:0
Выход в 1/8: «Краснодар»

«Челси» - «Мальме» - 3:0 (0:0)
Голы: Жиру 55, Баркли 74, Хадсон-Одои 84
Первый матч: 2:1
Выход в 1/8: «Челси»

«Интер» - «Рапид» - 4:0 (2:0)
Голы: Фалеро 11, Раноккья 18, Перишич 80, Политано 87
Первый матч: 1:0
Выход в 1/8: «Интер»

«Арсенал» - БАТЭ - 3:0 (2:0)
Голы: Волков 4 (автогол), Мустафи 39, Папастатопулос 60
Первый матч: 0:1
Выход в 1/8: «Арсенал»

«Наполи» - «Цюрих» - 2:0 (1:0)
Голы: Верди 43, Уна 75
Первый матч: 3:1
Выход в 1/8: «Наполи»

«Динамо» Загреб - «Виктория» - 3:0 (2:0)
Голы: Оршич 15, Дилавер 33, Петкович 73
Первый матч: 1:2
Выход в 1/8: «Динамо» Загреб

«Ред Булл Зальцбург» - «Брюгге» - 4:0 (3:0)
Голы: Шлагер 17, Дака 29, Дака 43, Даббур 90+4
Первый матч: 1:2
Выход в 1/8: «Ред Булл Зальцбург»

«Айнтрахт» - «Шахтер» - 4:1 (2:0)
Голы: Йович 23, Аллер 27 (пен), Аллер 80, Ребич 88 – Мораес 63
Первый матч: 2:2
Выход в 1/8: «Айнтрахт»

«Валенсия» - «Селтик» - 1:0 (0:0)
Гол: Гамейро 70
Первый матч: 2:0
Выход в 1/8: «Валенсия»

«Вильярреал» - «Спортинг» - 1:1 (0:1)
Голы: Форнальс 80 – Бруну Фернандеш 45+1
Первый матч: 1:0
Выход в 1/8: «Вильярреал»

«Генк» - «Славия» - 1:4 (1:1)
Голы: Троссард 10 – Цоуфаль 23, Траоре 53, Шкода 64, Шкода 68
Первый матч: 0:0
Выход в 1/8: «Славия»

«Бетис» - «Ренн» - 1:3 (1:2)
Голы: Ло Чельсо 41 – Бенсебаини 22, Эну 30, Ньянг 90+4
Первый матч: 3:3
Выход в 1/8: «Ренн»

«Динамо» Киев - «Олимпиакос» - 1:0 (1:0)
Гол: Фран Соль 32
Первый матч: 2:2
Выход в 1/8: «Динамо» Киев

«Бенфика» - «Галатасарай» - 0:0
Первый матч: 2:1
Выход в 1/8: «Бенфика»

«Севилья» - «Лацио» - 2:0 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 20, Сарабия 78
Первый матч: 1:0
Выход в 1/8: «Севилья»

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Все комментарии
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
22 февраля в 14:36
Очень радует то что забивают голы воспитанники клуба. Сразу видно что народное достояние вкладывается в свою молодежь.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил Санчо Панса
22 февраля в 14:29
Но ведь зенит это бомжи. Львы это прозвище предумали питерцы, так сказать чтобы не так обидно было. Но ведь кличку сам себе не предумаешь. Ну ведь логично? Это как то не по канону. Вот краснодар быки. Цска кони. Локо паравозы. А зенит бомжи. Бомжей с победой. Обыграли турков радости полные штаны.
БАРСА месси
БАРСА месси
22 февраля в 14:17
Интер краснодар!!!!!зенит Славия!!!
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
22 февраля в 13:06
Обе команды порадовали не только результатом, но и игрой
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
22 февраля в 11:54
Аж гордость берет за Зенит и Краснодар! Молодцы, львы и быки) Так держать!
Ruslik1982
Ruslik1982
   110 / 887
22 февраля в 11:44
будет надеятся на жребий, что Краснодару выпадет Зенит, чтобы спокойно пройти дальше
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   325 / 887
22 февраля в 11:28
Азмун - красавец просто! Надеюсь, что не на один матч его такого хватит!
Играли, в принципе, лучше, чем Фенер, и заслуженно прошли дальше. У турков моментов практически не было. Но этого мало для игры с более серьёзным соперником. И опять эта игра вторым номером после забитых мячей, да и бОльшую часть второго тайма, когда надо было идти вперёд и забивать, не могли взять под контроль мяч. Повезло, что Топал в моменте с голом просто подарил мяч Азмуну, хотя мог его спокойно выбивать. Ну и Ракицкий - выше вся всяких похвал! Выжигал просто всё, что можно! В общем, ожидаемый исход, как и с Сэлтиком в прошлом году, ждём теперь жеребьёвку. Сыграли вчера хорошо, но нахваливать их уж точно рано - в прошлом сезоне было ровно то же самое.

А вот Краснодар реально удивил! Думал, что будет у них 1-2 момента, как в первой игре. Куда там, они только в первом тайме раза четыре забить могли! Да, у Байера моменты тоже были, но у Краснодара их было больше, и сыграл реально лучше! А Сулейманов - красавец просто! Тут, конечно, очень быкам помогла сумасшедшая тактика Петера Боша - отсутствие обороны и игра одним составом. Из-за этого в прошлом году осенью погорела Боруссия, теперь, я так думаю, и Байер ждёт то же самое. Я обеими руками за открытый футбол и против всяческих автобусов, но это с умом надо делать, а не как у него! Но всё равно, это Краснодар победил, и победил заслуженно!

В общем, ждём 15-00 и удачи нашим в 1/8!
Ruslik1982
Ruslik1982
   110 / 887
22 февраля в 11:22
прям нету настроение совсем, понимаю, что и надо то как-то залажать Зенит, но что-то вообще даже не за что
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 февраля в 11:20
молодцы че уж там, смотрел оба матча получил максимум удовлетворения
Томас Сойер
Томас Сойер
22 февраля в 11:19
Молодцы Краснодар. Зенит с победой. Продать Дзюбу, Азмун сам затащит Зенит. Вот такой нужен нападающий быстрый, шустрый, умеет находить мяч.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   328 / 887
22 февраля в 11:03
Не вижу Спартак, с 1/2 начнут чтоли ?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   436 / 887
22 февраля в 10:53
Очень сильная ЛЕ в этом году. Интрига большая. Но удачи Севилье! ¡Adelante!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   671 / 887
22 февраля в 10:30
это известно было давно на трешечку османов уламали
интересно сколько мюллер отстигнул народного достояния
но дальше будет сложнее и дороже.
viv
viv
   74 / 887
22 февраля в 10:26
Интересно будет посмотреть...кто быки или лазурные смогут дойти до 1/4 финала ЛЕ, как ЦСКА в прошлом году.
Т34
Т34
   22 / 887
22 февраля в 10:20
Азмун затащил лазурных в 1/8 ЛЕ. Но с такой игрой им там делать нечего, халява закончилась. И даже самый удачный жребий не поможет.
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
22 февраля в 10:18
Без неожиданностей
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   386 / 887
22 февраля в 10:09
Чёт я не понял, смотрю расписание ЛЧ и ЛЕ и не могу найти дату, когда же великий Спартак играет? Подскажите
tuman960
tuman960 ответил ЮГ РОССИИ
   223 / 887
22 февраля в 09:50
При всем уважении к нашим клубам,ни чего хорошего ждать в л е не стоит.Дальше соперники на порядок сильнее и не забываем что победа в кубке даёт право на участие в лиге чемпионов.
чисто логично согласен с тобой,но существует "кураж" и на кураже всё возможно особенно при такой поддержки болел!!!!
рже
рже
   591 / 887
22 февраля в 09:45
Зенит из сезона в сезон показывает в еврокубках что в нашем протухшем рпл московскими недоклубами есть команда которая может дать бой!-Краснодару респект!
legendsofsails
legendsofsails ответил Шишанутый
   765 / 887
22 февраля в 09:32
Жаль Барселона в ЛЕ не вышла могла бы тут поборотся за трофей а так опять в четвертьфинале в ЛЧ вылетит. Не чему их жизнь не учит! Не хотят понемать что ЛЧ это не для них турнир, им бы что попроще выбрать. Пусть берут премер с Севильи, вот она нашла свой турнир!
словесным поносом страдаешь, бедняга!
Novograd
Novograd
   711 / 887
22 февраля в 09:30
    spartak kursk
    spartak kursk
       246 / 887
    22 февраля в 09:23
    Зенит и Краснодар с преодолением очередного кубкового рубежа....Огромное спасибо!!!
    Пожелаем удачной жеребьёвки и продолжения банкета..

    И очень стыдно за тех,кто ни дома,ни на полях
    Neymar 10
    Neymar 10
       524 / 887
    22 февраля в 09:07
    Удачи обеим командам.
    Russian_spb
    Russian_spb
       819 / 887
    22 февраля в 09:03
    все порадовали.
    Краснодар ожидаемо, Зенит не очень ожидаемо.
    всем пройти как можно дальше.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 887
    22 февраля в 08:56
    Всех обидчиков столичных юбилейных и кабинетных отрапидили и отвикторили.
    И только для них это непреодолимые барьеры.
    Хорошего жребия нашим командам. Больше надеяться не на кого...
    beefs
    beefs
       116 / 887
    22 февраля в 08:25
    Порадовали, редко но метко. СПАСИБО!!!
    particular
    particular
       8 / 887
    22 февраля в 08:24
    Наши клубы вчера порадовали игрой, как никогда!..
    Молодой и приобретённый джокеры в клубах, дали нужные результаты!!
    Зальцбург продолжает удивлять своей нацеленностью...
    Или Айнтрах так силён, или Шахтёр не сподобился побороться...
    Гишпанцы и италики продвинули свои клубы дальше...
    Ждём жеребьёвку!..
    Т34
    Т34
       22 / 887
    22 февраля в 08:19
    Краснодар молодцы! Их ничья затмила вымученную победу зенита, которого вытащил Азмун. С выходом в 1/8 обоих российских клубов!
    kastites
    kastites ответил сулейман шлагбаум
       275 / 887
    22 февраля в 08:18
    Краснодару - респект ! Бомжи ожидаемо купили игру и даже при этом,два мяча турки им просто подарили.Ну ничего, из огромной кучи навоза, в ЛЕ осталась одна маленькая кучка, под названием Зенит. Играть которой осталось ровно две игры. Кстати, очень интересно, а стоило ли бомжам освобождаться от Луческу и Манчини, чтобы тут же вляпаться в Семака ?
      kastites
      kastites
         275 / 887
      22 февраля в 08:17
      Супер
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