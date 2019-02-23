«Динамо» сыграло вничью с «Рубином» в контрольном матче

«Динамо» не смогло переиграть «Рубин» в товарищеском матче.
«Динамо» - «Рубин» - 2:2 (1:1)
Голы: Луценко 25, Жоаозиньо 85 - Бухаров 12, Сагитов 87
«Динамо»: Шунин, Морозов, Тетте, Юсупов, Марков, Черных, Жоаозиньо, Евгеньев, Козлов, Шунич, Луценко.
«Рубин»: Бабурин, Цаллагов, Микушин, Камболов (Пантелеев 68), Гранат, Устинов, Могилевец, Башкиров, Подберезкин (Коновалов 68), Байрамян, Бухаров (Сагитов 62).
Напомним, что недавно московское «Динамо» обыграло «Ордабасы» из Казахстана в контрольном поединке.
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Настало время удивительных историй )))
А про "...переодетый глор зенита..." - спартаковским флюгерам конечно виднее )))
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Настало время удивительных историй )))
А про "...переодетый глор зенита..." - спартаковским флюгерам конечно виднее )))