Дивеев: «Конечно, ЦСКА великий клуб»

Новичок ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от перехода в «армейский» клуб из «Уфы».

Конечно, ЦСКА - это великий клуб. Недавно обыграли «Реал» и в Москве, и в Мадриде. Болельщики очень преданные. Как только подписал контракт, сразу стали желать удачи в социальных сетях.

Парни в команде меня приняли очень хорошо! Честно говоря, не ожидал. Думал, по-другому будет, но все отлично!