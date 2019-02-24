Дивеев: «Конечно, ЦСКА великий клуб»

Новичок ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от перехода в «армейский» клуб из «Уфы».
Конечно, ЦСКА - это великий клуб. Недавно обыграли «Реал» и в Москве, и в Мадриде. Болельщики очень преданные. Как только подписал контракт, сразу стали желать удачи в социальных сетях.
Парни в команде меня приняли очень хорошо! Честно говоря, не ожидал. Думал, по-другому будет, но все отлично!
Только вот забыл упомянуть, что тот же самый ЛВС его в "основу" из молодёжки вытащил.
Старики Братья и Игнашевич требовали с молодых на тренировках и играх как со взрослых? Ёпт, а как ещё с тебя спрашивать, коли ты попал в основную команду одного из сильнейших клубов РПЛ?! Пиндуй в Лех (или куда там ещё), глядишь, там тебя холить и лелеять будут как в ясельках...
Это ладно, странные детские обиды в отношении конкретных людей. А в отношении всей команды и клуба целиком на что Тима всем "глаза раскрыл"?
Вы у себя там в колхозе настолько привыкли, что чуть не каждый третий бывший поливает "великий и народный", что в кои-то веки высказанная армейским салабоном сомнительная критика ввергает вас в состояние эйфории - "вот она вся правда о конюшне!!!!!)))))".
Только вот в хлеву-то от этого лучше не становится... ;)
Только вот забыл упомянуть, что тот же самый ЛВС его в "основу" из молодёжки вытащил.
Старики Братья и Игнашевич требовали с молодых на тренировках и играх как со взрослых? Ёпт, а как ещё с тебя спрашивать, коли ты попал в основную команду одного из сильнейших клубов РПЛ?! Пиндуй в Лех (или куда там ещё), глядишь, там тебя холить и лелеять будут как в ясельках...
Это ладно, странные детские обиды в отношении конкретных людей. А в отношении всей команды и клуба целиком на что Тима всем "глаза раскрыл"?
Вы у себя там в колхозе настолько привыкли, что чуть не каждый третий бывший поливает "великий и народный", что в кои-то веки высказанная армейским салабоном сомнительная критика ввергает вас в состояние эйфории - "вот она вся правда о конюшне!!!!!)))))".
Только вот в хлеву-то от этого лучше не становится... ;)
ЦСКА великий клуб.
ЦСКА великий клуб.