Мейтин: «Запрет пива ничего не решил. Чуда не произошло»

Директор по безопасности российской РПЛ Александр Мейтин поддержал президента лиги Сергея Прядкина в вопросе о продаже пива на стадионах.

Жизнь показала, что запрет пива ничего не решил. Чуда не произошло. На футбольных аренах не перестали появляться пьяные. А из-за отсутствия возможности выпить пиво на стадионе у кого-то родилась традиция перед матчем подзарядиться напитками покрепче и побузить на секторах. Конечно, явно пьяного на стадион никто не пустит. Но те, кого еще не успело «развести», хмелеют, попадая на стадион. Естественно, это вызывает справедливое недовольство части зрителей.

В то же время европейский опыт и опыт ЧМ -2018 в России наглядно подтверждает, что возможность употребления пива на стадионе создаёт атмосферу праздника, увеличивает посещаемость, не создавая при этом проблем службам, обеспечивающим порядок. Болельщики приходят на стадион заранее. Кто стакан пива выпьет, кто мороженое съест и с детьми поиграет.

Если запрет на напиток будет снят, многие из тех, кто смотрел футбол в пивных барах или у экранов телевизоров, вернутся на стадион. В клубы придут новые спонсоры и рекламодатели, а часть полученных от них средств будет конвертирована в улучшение комфорта и безопасности. Порядок продажи пива на стадионе можно будет отрегулировать внутренними правилами, исключив возможность бесконтрольного употребления напитка.