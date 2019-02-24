Обляков: «Помогу Дивееву освоиться в ЦСКА, я его давно знаю»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Уфой» в товарищеском матче (2:1).
Хорошая игра. Соперник отлично обороняется, тяжело было преодолевать их защитные редуты. Тем не менее, мы создали достаточно моментов, могли забивать больше. К счастью, и двух голов хватило для победы.
Новичок команды Дивеев? Полагаю, можно было убедиться, что команда пополнилась хорошим футболистом. Игорь очень прилично сыграл: не ошибался в передачах, выигрывал борьбу, здорово действовал на втором этаже. Кроме того, у Дивеева отличный первый пас.
Помогу Игорю здесь освоиться, я же его давно знаю.
Удачи новичкам ЦСКА! Удачи ЦСКА!!!
Удачи новичкам ЦСКА! Удачи ЦСКА!!!
Спасибо , партнеры выручили. Парень не из-за бугра приехал, без тебя освоится.
Спасибо , партнеры выручили. Парень не из-за бугра приехал, без тебя освоится.
Посмотрим как дальше у него пойдут дела в ЦСКА.
Посмотрим как дальше у него пойдут дела в ЦСКА.