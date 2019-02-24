Обляков: «Помогу Дивееву освоиться в ЦСКА, я его давно знаю»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Уфой» в товарищеском матче (2:1).

Хорошая игра. Соперник отлично обороняется, тяжело было преодолевать их защитные редуты. Тем не менее, мы создали достаточно моментов, могли забивать больше. К счастью, и двух голов хватило для победы.

Новичок команды Дивеев? Полагаю, можно было убедиться, что команда пополнилась хорошим футболистом. Игорь очень прилично сыграл: не ошибался в передачах, выигрывал борьбу, здорово действовал на втором этаже. Кроме того, у Дивеева отличный первый пас.

Помогу Игорю здесь освоиться, я же его давно знаю.