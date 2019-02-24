Новичок «Урала» Катрич оценил свою готовность

Новичок «Урала» Анатолий Катрич дал первое интервью клубной пресс-службе и рассказал, чего ждет от второй части сезона.

Хочется, чтобы команда побеждала в каждом матче. А мне нужно доказать, что меня не зря взяли. Стремлюсь вернуться в Премьер-Лигу. Буду стараться помогать команде, чтобы она добивалась нужного результата.

У каждого тренера есть свои нюансы. В «Урале» тренировки проходили через мяч. Беготни не было. И интенсивность тренировок была хорошей. Так что мне всё нравится.

Так получилось, что второй сбор пропустил. Поэтому через игры старался набрать форму. Оцениваю свою готовность к официальным матчам на 70-75%. Надеюсь, что дальше будет лучше.