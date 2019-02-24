Гацкан считает игру против «Краснодара» матчем года

24 февраля 2019, 14:06

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара», с которого стартует вторая часть сезона в России.

В одной из социальных сетей ты написал, что игра против «Краснодара» — матч года.

Я правда так считаю. Если мы пройдем дальше, то у нас будет хороший шанс добраться до финала Кубка. Сейчас важно сконцентрироваться на этом матче.

Первый матч с «быками» запомнился сильной концовкой.

После 0:2 казалось, что многое потеряно, но ребята молодцы, не бросили играть. Смогли переломить ход встречи. Я вышел на поле, стал агрессивно играть против их молодежи. Они не очень любят, когда им не дают простора. В итоге сравняли счет и теперь у нас хорошие шансы.

Как тебе формат, когда в Кубке России играют по два матча?

Мне так нравится больше, чем раньше. Сейчас, даже после первой неудачной встречи, тяжело потерять шансы на дальнейший успех.

Ждешь полный стадион?

Хотелось бы повторения игры с «Рубином». Чтобы собралось 40 тысяч на трибунах, а нас гнали вперед.

Соскучился по «Ростов Арене»?