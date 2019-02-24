Гильерме: «У меня до сих пор есть сомнения по поводу ЧМ в Катаре»

24 февраля 2019, 11:50

Вратарь «Локомотива» Гильерме не уверен, что Катар сможет организовать ЧМ -2022 на достойном уровне. Напомним, игроки «железнодорожников» побывали в этой стране в рамках зимнего сбора.

Какое впечатление произвела страна, где будет проходить следующий чемпионат мира?

У меня до сих пор есть сомнения по поводу Катара. Это немного закрытая страна и маленькая. Но я был приятно удивлен. Думал, что там почти нет футбольной инфраструктуры. Посмотрим, как пройдет ЧМ , ведь раньше такой турнир никогда не доверяли организовывать такой маленькой стране. Думаю, подобные сомнения есть у всего мира.

На днях сообщалось, что более 263 тыс. человек на данный момент подали заявки на участие в волонтерской программе чемпионата мира 2022 года.