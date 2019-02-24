Гильерме рассказал, почему кричит на Миранчуков

сегодня, 10:57

Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал о причинах своей эмоциональной реакции в отношении братьев Миранчуков.

Антон Миранчук говорил, что вы кричите на них с братом во время матчей даже больше Сёмина. Правда?

Да. Но я же не просто так кричу, да и парни это знают. Хочу, чтобы они прогрессировали, это выдающиеся игроки, но еще молоды. Я так пытаюсь им помочь, их еще нужно подгонять. У братьев есть потенциал играть на самом высоком уровне. Вот и требую от них лучшей игры. Никогда не буду просто так давить на друзей, если не уверен в том, что они могут быть еще лучше.

Напомним, в конце января полузащитник Антон Миранчук продлил соглашение с московским клубом до лета 2021 года.