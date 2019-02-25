Оргкомитет Евро-2020 опроверг слухи об уходе Сорокина

Организационный комитет Евро-2020 опроверг информацию об уходе с поста генерального директора Алексея Сорокина.

Информация о якобы возможных изменениях в руководстве Оргкомитета Евро-2020 не соответствует действительности. Алексей Сорокин является генеральным директором организации, принимая самое непосредственное и активное участие в управлении проектом подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Вопросы, связанные с изменениями в руководстве оргкомитета находятся в компетенции Наблюдательного совета организации.