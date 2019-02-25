Президент «Урала»: «Тренер сказал, что Погребняк нам нужен»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о целесообразности перехода в клуб нападающего Павла Погребняка.

Погребняк с каждой игрой на сборе прибавлял, и тренеры очень довольны им. Не считаю переход Погребняка ошибкой, потому что у нас на тот момент вообще не было ни одного нападающего. Главный тренер был с ним знаком, он знал, как Паша относится к тренировочному процессу, как он играл и помогал молодым ребятам в «Тосно». Я стараюсь не брать ни одного футболиста без одобрения главного тренера. Тренер нам сказал, что Паша нам поможет.