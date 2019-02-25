Адвокат Мамаева: «Остается рассчитывать только на законное решение суда»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отметил, что сторона защиты продолжает ожидать, когда прокуратура при изучении дела установит отсутствие либо наличие состава преступления.

Сегодня мы завершили процесс ознакомления. Мы продолжаем поддерживать доводы об отсутствии тяжкого состава преступления, исходя из которого избиралась мера пресечения, и заявляем об этом в ходатайстве для того, чтобы исключить обвинение в совершении хулиганства. К сожалению, при рассмотрении вопроса о мере пресечения суд не обсуждает доказанность или недоказанность вины в совершении преступления. До того момента, пока прокуратура при изучении дела не установит отсутствие либо наличие этого состава преступления и не примет меры прокурорского реагирования, мы не можем апеллировать к этому основному доводу.

Полагаем, что тех оснований, которые уже имеются в материалах, достаточно для избрания менее строгой меры пресечения, учитывая то, что расследование по делу завершено, а все фигуранты не представляют никакой общественной опасности и все заинтересованы в справедливом рассмотрении дела. У апелляционной инстанции есть возможность изменить меру пресечения. Мы ничего предугадать не можем, остается только рассчитывать на законное и обоснованное процессуальное решение суда.