Голодец: «Введение VAR в РПЛ не потребует затрат из госбюджета»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что введение системы VAR в РПЛ не потребует затрат из государственного бюджета.

Коллеги из РФС не обращались к нам (по поводу получения финансирования из бюджета - прим.). Мы с ними обсуждали введение данной системы, они заверили, что уже в этом году на некоторых матчах чемпионата России система будет использована. Она очень хорошо показала себя на чемпионате мира.

Я за данную систему, она абсолютно объективна. Тебе дается время и возможность увидеть, было нарушение или нет - это честнее.