«Ахмат» готов предоставить свое поле «Арсеналу» на матч с ЦСКА

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о готовности грозненского клуба предоставить поле для проведения матча 18-го тура РПЛ «Арсенал» – ЦСКА , который запланирован на 2 марта.

Ранее комиссия РПЛ по допуску полей по результатам инспекции, прошедшей 21 февраля, обнаружила, что газон на стадионе «Арсенала» находится в негодном состоянии.