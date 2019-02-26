«Ахмат» готов предоставить свое поле «Арсеналу» на матч с ЦСКА

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о готовности грозненского клуба предоставить поле для проведения матча 18-го тура РПЛ «Арсенал» – ЦСКА, который запланирован на 2 марта.
Ранее комиссия РПЛ по допуску полей по результатам инспекции, прошедшей 21 февраля, обнаружила, что газон на стадионе «Арсенала» находится в негодном состоянии.
У «Ахмата» дружественные отношения не только с «Арсеналом». Мы всегда готовы предоставить поле, помочь им. Мы общались с Тулой и раньше, они спрашивали, готовы ли мы помочь – мы ответили согласием. Возможно, «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном, конкретно этот матч мы обсуждали, поэтому если будет такая необходимость, мы пойдём навстречу.
И показать всем свои пустые трибуны .
И показать всем свои пустые трибуны .
https://m.youtube.com/watch?v=xv2PjpU_zew
Только бракует его ЦСКА второй раз .
Состояние поля в дерби со Спартаком в марте 2016 напомнить ?
Только бракует его ЦСКА второй раз .
Состояние поля в дерби со Спартаком в марте 2016 напомнить ?
А я имел ввиду Тула или Грозный,
А я имел ввиду Тула или Грозный,
В список резервных стадионов вошли "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Эти арены станут резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах.
В список резервных стадионов вошли "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Эти арены станут резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах.