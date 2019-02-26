«Ахмат-Арена» готова была принять матч в любой момент зимы

Главный инженер «Ахмат-Арены» Лом-Али Астемиров прокомментировал перенос матча 18-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и ЦСКА в Грозный.

У нас уже после окончания рабочего дня прошло экстренное совещание, когда появилась информация о возможном переносе в Грозный домашней встречи тульского «Арсенала». Мы дали подтверждение самому клубу и лиге, что готовы. Для нас здесь нет какой-то неожиданности – заблаговременно подготовились к возобновлению сезона. Честно говоря, вообще могли бы провести игру в любой момент зимы. Газон находится в отличном состоянии, никаких проблем нет. Да, есть молодые побеги, и имеется небольшой риск загубить молодую траву. Но сложилось так, как сложилось, так что готовы провести матч на самом высоком уровне. Никаких неожиданностей не ожидается.