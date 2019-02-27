Сульшер: «Фреду нужно время, чтобы освоиться. У него ещё будут шансы»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер намекнул, что редко появляющийся в составе МЮ полузащитник Фред может получить свой шанс в сегодняшнем матче АПЛ против «Кристал Пэлас».

Здесь нужно учитывать время, которое требуется игроку для того, чтобы освоиться.

Взгляните на Хуана Себастьяна Верона – одного из лучших футболистов, с которыми я играл, – даже ему понадобилось время на адаптацию. Я уверен, что когда Фред получит свой шанс, он им воспользуется.

Фред получит свои шансы. Может быть, уже в среду.