Тухель: «Мне повезло иметь в составе такого игрока, как Ди Мария»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Дижоном» (3:0) в четвертьфинале Кубка Франции оценил выступление полузащитника своей команды Анхеля Ди Марии, который отметился дублем.

В 2014 году Ди Мария выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала». Я смотрел его матчи того периода, и хочу сказать, что он был ключевой фигурой той победы.

Я большой поклонник его менталитета и его таланта. Мне повезло иметь в составе такого игрока. Он каждый день показывает своё желание работать. Он всегда играет на атаку и на победу, и мы видели, что у него есть все необходимые качества для завершения наших атак. В отсутствие Кавани, Неймара и Мбаппе это было необходимо. Он очень умело забегает в атаку и опасен своими ударами и передачами.