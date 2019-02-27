Мендьета: «Пока я выпивал одну стопку водки, Карпин пил две»

Известный в прошлом испанский футболист Гаиска Мендьета, поучаствовавший в Кубке Легенд, рассказал, каким был Валерий Карпин в «Валенсии», где они играли вместе в сезоне-1996/97.

Самое яркое воспоминание о Карпине - его характер. Потому что он играл агрессивно. Человек весьма громкий и активный, но, конечно, очень добрый и хороший.

Он кричал на всех! (Смеётся.) И мне кажется, даже сейчас ничего не изменилось. Я думаю, он всегда хотел стать тренером. Мы с ним как-то виделись, и он не изменился. Его манера говорить, его поведение. Мы недавно играли на соревнованиях, как только я увидел его, сразу понял – это Карпин.

Выпивал ли я с ним? У нас были и вино, и водка. Как и с Саленко. Но их уровень разве потянешь? Я выпивал одну стопку, пока Карпин или Саленко – две. Иначе всё… (Мендьета изображает пьяного человека - прим. ред.).