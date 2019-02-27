Почеттино: «Чтобы изменить наш менталитет, может потребоваться 5-10 лет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подчеркнул, что, если его команда хочет быть одним из претендентов на чемпионство АПЛ , она должна побеждать такие клубы, как «Бернли». Напомним, «Тоттенхэм» проиграл «Бернли» в минувшем туре Премьер-Лиги (1:2).

Если вы хотите быть реальным претендентом на титул, то, независимо от качества вашей игры, матч против «Бернли» нужно выигрывать обязательно.

Вы должны показывать, что сражаетесь за что-то серьёзное, и я расстроен, потому что мы не показали той же энергии, что «Бернли», того же настроя, что «Бернли», тех же амбиций.

Мы должны взглянуть на себя и, возможно, оценить как-нибудь по-другому. Мы не ищем оправданий.

Это сдерживает нас. Чтобы изменить [этот менталитет], может потребоваться 5-10 лет работы.