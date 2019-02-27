Почеттино: «Чтобы изменить наш менталитет, может потребоваться 5-10 лет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подчеркнул, что, если его команда хочет быть одним из претендентов на чемпионство АПЛ, она должна побеждать такие клубы, как «Бернли». Напомним, «Тоттенхэм» проиграл «Бернли» в минувшем туре Премьер-Лиги (1:2).
Если вы хотите быть реальным претендентом на титул, то, независимо от качества вашей игры, матч против «Бернли» нужно выигрывать обязательно.
Вы должны показывать, что сражаетесь за что-то серьёзное, и я расстроен, потому что мы не показали той же энергии, что «Бернли», того же настроя, что «Бернли», тех же амбиций.
Мы должны взглянуть на себя и, возможно, оценить как-нибудь по-другому. Мы не ищем оправданий.
Это сдерживает нас. Чтобы изменить [этот менталитет], может потребоваться 5-10 лет работы.
Если вы не способны победить «Бернли» – думать о победе в АПЛ невозможно. Если же вам это удастся, то только потому, что другие клубы тоже упускали свои возможности.
а что же с фанами? да пусть тоже поищат себе другие клубы,например Барсу,Реал,Юву ну или Спартак.
а что же с фанами? да пусть тоже поищат себе другие клубы,например Барсу,Реал,Юву ну или Спартак.
Лестеру кто менталитет "промыл" за год? А потом менталитет плавно скатился под лавку опять
Лестеру кто менталитет "промыл" за год? А потом менталитет плавно скатился под лавку опять
а вчера эти как днища слились сорокам
а вчера эти как днища слились сорокам