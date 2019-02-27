Семак: «Работа тренера очень интересная, но отнимает много сил и нервов»

Наставник «Зенита» Сергей Семак, которому сегодня исполняется 43 года, поделился впечатлениями от работы главным тренером.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.

Это работа, которая отнимает много сил, нервов. И еще я абсолютно согласен с выражением «выигрывает команда, проигрывает тренер». Но если абстрагироваться от моральных сложностей, управления коллективом, напряжения, ответственности — это очень интересная работа! Те эмоции, которые она может приносить, даже с эмоциями игрока несоизмеримы. Поэтому мы, тренеры, — счастливые люди.