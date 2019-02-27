Семак: «День рождения особо никак не отмечаю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, которому сегодня исполняется 43 года, рассказал, как он обычно проводит этот личный праздник.
Специально мы его никак не отмечаем. Каких-то традиций в этом плане тоже нет. Не сложились еще с детства. Но дома обязательно посидим, съедим тортик, выпьем чаю. А в остальном, в общем-то, обычный рабочий день, который пройдет в штатном режиме, как и всегда. Единственное исключение — надо будет ответить на большое количество сообщений и звонков.
Когда был игроком, день рождения в основном на сборы приходился. Что там было — тортик со свечами, все похлопали, свечи задули, на этом все. Встретить же этот день в кругу друзей и семьи получалось очень и очень редко. Разве что в последнее время, когда чемпионат немного сдвинулся и в еврокубках регулярно стали играть. Поэтому какого-то особо памятного дня рождения нет. Лишь каждый раз меняются цифры в количестве лет и то, как ты выглядишь. Причем чем дальше, тем время летит гораздо быстрее.
Напомним, что «Зенит» Семака в последнем матче обыграл «Фенербахче» (3:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Желаем ему крепкого здоровья и тренерского долголетия.
Результат любой команды зависит от уровня и качества организации тренировочного процесса.
А умение организовать, выстроить и внедрить - есть большой талант, которым должен обладать каждый тренер.
Сергею Семаку есть чему поучиться.
Век живи и ввек УЧИСЬ, а не ленись.
Работы МНОГО, но мы желаем Сергею Семаку успешных выступлений, что в Европе, что в России!
Достичь с Зенитом самых высоких целей!
Желаем ему крепкого здоровья и тренерского долголетия.
Результат любой команды зависит от уровня и качества организации тренировочного процесса.
А умение организовать, выстроить и внедрить - есть большой талант, которым должен обладать каждый тренер.
Сергею Семаку есть чему поучиться.
Век живи и ввек УЧИСЬ, а не ленись.
Работы МНОГО, но мы желаем Сергею Семаку успешных выступлений, что в Европе, что в России!
Достичь с Зенитом самых высоких целей!