«Когда узнал, что остался без пряника и самовара», - ЦСКА о переносе матча

27 февраля 2019, 23:23

ЦСКА с юмором воспринял решение о переносе матча 18-го тура РПЛ с «Арсеналом» в Грозный. Напомним, комиссия признала поле в Туле непригодным для проведения игры.

«Когда узнал, что остался без пряника и самовара», - подписали «армейцы» фотографии с Николой Влашичем.

Когда узнал, что остался без пряника и самовара 🤷‍♂️#АрсеналЦСКА pic.twitter.com/oWpSX9H6HB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 февраля 2019 г.

Матч состоится 2 марта в 14.00 по московскому времени.