Давиташвили покинул расположение «Рубина»

27 февраля 2019, 10:21

Молодой грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, который находился на просмотре на сборах «Рубина», покинул казанскую команду.

18-летний футболист на протяжении всех трех сборов работал в основном составе, играя либо атакующего полузащитника, либо оттянутого форварда.

В конце трансферного окна клуб и игрок не смогли договориться по условиям контракта. Давиташвили хотел подписать соглашение на один год, в то время как «Рубин» сначала предлагал контракт на 4,5 года, а затем на 2,5.

Теперь Давиташвили рассчитывает перейти в европейскую команду, но «Рубин» готов вернуть игрока и оставил в силе предложение.