Новый курс «Спартака». После Комбарова и Глушакова – молодежь

сегодня, 13:45

Московский клуб поделился планами, и «Соккер.ру» пробует понять, куда двинутся москвичи накануне столетнего юбилея?

Нужна профессиональная молодежь

«Спартак» решил рассказать о себе, и это приятно. Ведь фанаты будут знать, куда ведут клуб выбранные Федуном и Алекперовым (или в обратном порядке – пусть большие боссы между собой выясняют) менеджеры. Причем озвучен через прессу общий план на несколько лет.

Полезная людям позиция, если отбросить комплименты масленой жирности в адрес стратегов, предупредивших полный развал «красно-белых» и вылет клуба в ФНЛ из-за тройки «врагов народа» - Карреры, Гурцкая и Трабукки. Но «вредителей» выгнали, дальше – светлое будущее.

В чем заключается старая и новая идея? В заглавии прочитали. Ставка на молодых. В ближайшее время изменят лимит. Скорее всего, агенты и чиновники не из футбола продавят защиту детей лимита, но в РФС позволят наставникам самим выбирать, сколько легионеров будет на поле одновременно – чтобы Семак не поседел к 45 годам.

Будет шажок в сторону здоровой конкуренции. Но поскольку позицию Федуна знаете – лимит животворящий, то «Спартак» хочет сформировать мощный российский костяк на всякий случай и во имя экономии средств. Для этого не стали воровать цели ЦСКА , то есть приглашать к себе Ахметова, Облякова или Дивеева, зато вспомнили о многострадальных выпускниках академии.

И своей, и соседских – Ташаева и Зобнина забрали у «Динамо», а зимой из «Чертаново» привезли двух новичков – Умярова и Глушенкова. В такой ставке ничего плохого нет, особенно с учетом, что тренд общий. В РПЛ стало меньше денег, пришло время доверять местной недорогой молодежи. Но для начала хорошо бы понять ключевую вещь о российских игроках.

Пока в академиях клубов не воспитывают достойных людей, а смотрят только на футбольную составляющую, то игроки будут допускать за пределами поля такие глупости, как Денисов, Глушаков, Аршавин, Павлюченко, Смолов, Башкиров, Кокорин, Мамаев и дальше по списку. Завершая историями тех, кто пока не прокололся. Или на грани публичного позора, как Новосельцев.

Если ЦСКА , «Краснодар» и «Спартак» ближайшие два-три года будут ставить на россиян – нужно учить их вести себя по-человечески, не позорить клубы. Нельзя связываться с табуном «переписанных», а то у Чеферина будет с утра ссора с женой – наклепает персональных дисквалификаций. Нельзя пускать на самотек образование футболистов. Не садиться пьяными за руль и не бить женщин и незнакомцев нужно учить – сами не понимают.

Глушаков и Комбаров точно не вечные

Хотя «Спартак» и защитил ключевого хулигана 2018 года – капитана Дениса Глушакова, причем явно выбрал между позицией фанатов и «своих бросаем, но не всех» вторую, клуб теперь намекает, что весной путевку в загробный мир середняков РПЛ может заработать и Денис, и Дмитрий Комбаров. Ведь неслучайно защитнику подвезли конкурента, и не просто так напомнили, что этой зимой Глушаков едва не оказался в «Арсенале».

И Ещенко уйдет, и Ребров уже не основной, причем уверенно. Артем может оказаться в центре внимания, только если огласит прожиточный минимум для семьи третьего вратаря «Спартака» - 300 тысяч рублей в месяц. И вопрос о деньгах футболистов москвичей важный, ведь в программном заявлении нынешних руководителей клуба ключевая фраза – о переходе зарплат на рубли к 2022 году. Федун давно хотел так сделать, но раньше не мог - вспомните угрозы Комбарова.

Как только рубль начал валиться, Дмитрий заявил в интервью, что если контракты переоформят с иностранной валюты на рубли – пойдет в суд. Когда Денисов возмущался зарплатой Халка, что привело к провалу команды, то Игоря убрали из «Зенита». Комбарову, как самому опытному «спартаковцу» этого десятилетия, простили строптивость и продолжают платить в той валюте, которая ему милее. Глушаков и компания тоже не откажутся от евро.

А вот молодых поставят перед фактом, и ключевым аргументом станет смена лимита. Если будет нечто вроде «10+15», то понятно, что идею некоего «потолка зарплат» без официального термина продавят все ведущие клубы. ЦСКА фактически уже так поступил, отпустив ветеранов. А для «Спартака» вопрос актуален, ведь проблема не в том, что денег нет, а в том, сколько вбухали в «красно-белых», не получив стабильную команду.

И если разницы нет, то зачем платить больше? Вдруг Гулиев будет играть не хуже Глушакова, а получать согласится меньше? Конечно, есть фанаты, которые верят в теории заговора – довелось читать, что капитан якобы и с «Тосно» специально промахивался, но на самом деле никто не хочет, чтобы «Спартак» позорился. Просто пока не нашли менеджеров и тренеров, которые навели бы в московском клубе порядок. Похвастаться пока нечем, зато курс выбрали – одолжили идею Галицкого.

«Спартак» мечты стоило создать раньше

Молодая команда с россиянами – неплохая затея. Подходит «Спартаку», его рваной игре, его привычкам к шоу. Тем более не исключает наличие на поле Жиго, Айртона, Фернандо (или нового опорника, моложе и резче) и Луиса Адриано. А вот Зе Луиш, похоже, будет сакральной жертвой – форвард должен компенсировать 12.5 млн евро, которые выбросили на Педро Рошу. Ведь пока 10 % на то, что бразилец весной заиграет, и 90 %, что потеряют деньги.

Так что Зе Луиш, Роша, Глушаков и Комбаров – четыре заметных футболиста, могут покинуть «Спартак» летом. Хотя во всем этом плане плавного перехода к молодому российскому костяку (привет, братья Миранчуки) с высококлассными иностранцами есть один существенный изъян. Создать такой «Спартак» мечты можно было и десять лет назад, и пять лет назад, и буквально год назад. Ничто и никогда не мешало – лимит наоборот подталкивал к ставке на россиян.

Но ведь не создали! Разве Александра Головина – спартаковца с детства, подписали «красно-белые»? Разве Самуэля Жиго нашли скауты «Спартака», а не скауты «Краснодара»? Разве Роман Зобнин не выбрал столичную команду сам, хотя имел жирное предложение из Санкт-Петербурга? «Спартаку» часто откровенно везло – вплоть до назначения Карреры главным тренером и своевременной отставки Титова и Аленичева.

Вот только тактические успехи и стратегическое мастерство находятся в разных областях. Можно напринимать много резких сиюминутных решений – например, в последний день лета отдать человека, ответственного за 40-50 % голов команды, а зимой экстренно расстаться с Поповым, Еременко, Джано и Петковичем, хотя главный тренер не всех планировал отпустить здесь и сейчас и Глушакова готов был сплавить в аренду.

Чистка в целом может быть даже полезной, но это полумеры. В команде остались ветераны, которые будут влиять на коллектив сильнее всего, то есть никакая молодежь весной править не сможет ни на поле, ни в раздевалке. Проще говоря, Глушаков – игрок основы. И если Кононов обозначается как гений работы с юными игроками, то где его великие успехи? У Ганчаренко за полгода больше успехов в педагогической науке, чем у тренера «Спартака» за карьеру.

Кононову хорошо платят, но ждут отплату

Сообщили, что Олег Георгиевич зарабатывает 1.2 млн евро в год. Сразу намного больше, чем его белорусский соотечественник получал в ЦСКА , как только пришел. Но зарплата вырастет, если «Спартак» удачно сыграет в Кубке России и завоюет место в ЛЧ . Вроде бы все верно сделали. Кононов вправду будет возиться с молодыми, хотя реноме великого учителя у него нет, характер не тот, ведь сэнсэй в РПЛ - Бердыев, это у него вчерашнее бревнышка прекрасны, а без него – ужасны.

Зато «Спартак» выбрал курс. Но… не совсем. Есть четкий намек, что если Кононов весной провалится, то его, как и Измайлова, могут убрать. И тогда новая перестройка? Фанаты со стажем помнят, что «команда у нас молодая» обычно говорили, когда не было игры и заканчивались деньги. Например, как у бедного итальянского клуба «Про Пьяченца», футболисты которого отказались выйти на поле. Вместо них сыграли школьники и массажист, и команда из 7 человек проиграла 0:20.

«Спартак» далек от подобного положения, но клуб способен красиво декларировать – например, все запомнили фразу о чемпионском титуле до столетнего юбилея «красно-белых», а вот с исполнением планов бывают проблемы. В принципе, определиться с курсом давно пора. Учитывая неумение покупать массово – «Спартак» никогда в истории не платил за одного игрока 20 млн евро, зато выбросил на десятки сомнительных мастеров сотни миллионов, лучше брать солидных людей за приличные деньги.

Если начнут пользоваться с позиции силы успехами чужих академий – например, Максименко, Игнатов и Кутепов не воспитанники «Спартака» с пеленок, сформируют внятный костяк из не старых россиян под проводом не Глушакова и Комбарова, и Зобнина, и дополнят удачными точечными покупками легионеров – может сработать. Особенно при новом лимите и рыночных зарплатах. Впрочем, со «Спартаком» всегда надо оставлять простор для веселого цинизма при оценках и прогнозах.

«Команда у них молодая» не выиграла в шести подряд матчах на сборах. То есть влеты «Краснодару» в РПЛ и «Уралу» в Кубке не исключены, как и общий провал весной. Или наоборот расцвет, ведь сборы для тренера, не для фанатов. Но «Спартак» давно такой непоследовательный, тут ничего нового и шокирующего. Или пан, или пропал. А если избавиться от лицемерия, то из клуба, который не устает удивлять, пора создать стабильную компанию.

«Спартаку» для счастья фанатов нужна адекватность руководства. Например, не публиковать оскорбления собственных фанатов на главной странице официального сайта (как случилось сегодня). Или реально поддерживать тренера - впервые со времен молодого Романцева. Боссы и первая команда не имеют права опозорить «Спартак» в ближайшие три года. Просчеты будут несправедливыми по отношению к фанатам и к тем, кто создавал один из символов российского футбола сто, пятьдесят или тридцать лет назад.