«Спартак» начал тренировки в Тарасовке

сегодня, 16:54

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня утром футболисты московского клуба собрались на базе в Тарасовке и начали подготовку к первому официальному матчу второй части сезона. Через пять дней «красно-белые» примут на «Открытие Арене» «Краснодар».



Рабочий день во вторник начался для команды с занятия в тренажерном зале, затем тренерский штаб провел теорию, после чего игроки вышли тренироваться на поле. В общей группе с ограничениями работал защитник Николай Рассказов, который в последние дни турецкого сбора тренировался индивидуально с физиотерапевтом из-за перегруза мышц бедра.



Кроме того, к первой команде присоединились защитники Артём Мамин, Павел Маслов и хавбек Наиль Умяров, выступавшие за «Спартак-2» в Кубке ФНЛ .



Голкипер Артём Ребров, который перенес в январе операцию на плече, и защитник Андрей Ещенко, восстанавливающийся после операции на колене, отправились в Италию, где пройдут сегодня плановый осмотр.