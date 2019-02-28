Бердыев: «Сесар Навас год шел навстречу „Рубину“»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о состоянии команды после зимней паузы, а также поблагодарил Сесара Наваса, недавно завершившего карьеру в возрасте 39 лет.

Мы укреплялись по нашим возможностям. Главное, что у новичков есть желание играть и помогать. Конечно, потребуется немного времени на адаптацию.

С физической формой проблем у команды нет. Есть вопросы в плане взаимодействий с новичками. На них делается ставка.

Навас? Он закончил по семейным обстоятельствам. Он уже год шел нам навстречу. Решил остаться с семьей.