Барриос: «Знал, что „Зенит“ — это лучшая команда в России»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал прошедший в России ЧМ-2018.
Что удивило? Во-первых, у вас огромная страна. Во-вторых, в каждом городе, в котором я побывал, всё было прекрасно организовано, всё очень красиво. В других странах я такого порядка не видел. Когда едешь по дороге — каждая мелочь просчитана. Ещё все люди, которые встретились мне в России, были очень приветливы, за что я им благодарен.
Когда поступило предложение от «Зенита», я ни секунду не сомневался. Я знал, что это большой шаг в моей карьере, подходящий момент для переезда в Европу. Знал, что «Зенит» — это лучшая команда в России.
Дзюба еще не одного трофея с зенитом не завоевал, а сколько он уже в клубе?
Дзюба еще не одного трофея с зенитом не завоевал, а сколько он уже в клубе?
А то что Зенит не выигрывал чемпионат в ранне-феодальный период с 1234-1286 годы...Так и вы тоже..)))
У вас вообще есть аргументы ??..)) - кроме ссылок на ретро ??
А то что Зенит не выигрывал чемпионат в ранне-феодальный период с 1234-1286 годы...Так и вы тоже..)))
У вас вообще есть аргументы ??..)) - кроме ссылок на ретро ??
Надеюсь его игра нам тоже понравится...
По первым играм сразу видно...Приехал не Педро Роша..
Удачи парню в новом Клубе!!!
Надеюсь его игра нам тоже понравится...
По первым играм сразу видно...Приехал не Педро Роша..
Удачи парню в новом Клубе!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-pXgw6EsYkA
Наличие еврокубков, заполняемость лучшего стадиона, популярность команды, место в рейтинге уефа, перформансы фанатов и многое другое...
Не удивительно, что про Зенит говорят - что это ТОП.
А про спартак даже их болелы утверждают, что это команда Фантастических Тварей.
Наличие еврокубков, заполняемость лучшего стадиона, популярность команды, место в рейтинге уефа, перформансы фанатов и многое другое...
Не удивительно, что про Зенит говорят - что это ТОП.
А про спартак даже их болелы утверждают, что это команда Фантастических Тварей.