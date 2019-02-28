Барриос: «Знал, что „Зенит“ — это лучшая команда в России»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал прошедший в России ЧМ -2018.

Что удивило? Во-первых, у вас огромная страна. Во-вторых, в каждом городе, в котором я побывал, всё было прекрасно организовано, всё очень красиво. В других странах я такого порядка не видел. Когда едешь по дороге — каждая мелочь просчитана. Ещё все люди, которые встретились мне в России, были очень приветливы, за что я им благодарен.

Когда поступило предложение от «Зенита», я ни секунду не сомневался. Я знал, что это большой шаг в моей карьере, подходящий момент для переезда в Европу. Знал, что «Зенит» — это лучшая команда в России.