Бондаренко: «Африканца уровня Витиньо я бы нашел тысяч за двести»

Спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал о российском футбольном рынке.

Мы кичимся продажей Головина за тридцать миллионов, однако это самый дорогой трансфер за всю нашу историю. Сейчас в Европе 19-летние по двадцать миллионов уходят, если действительно талантливы. Наши могут сверкнуть на коротком отрезке, как Дзюба, но не дают двух-трехлетней стабильности. Неудивительно: за границей в футбол можно играть двенадцать месяцев в году, у нас семь, другие возможности роста. Манежи — хорошо, но когда за окном минус двадцать, организму и в помещении не по себе. Футбол — это лето, что с нас взять?

Африканцев в России брать сейчас не хотят. Боятся менталитета, адаптации. Хотя вариант идеальный. Цена — копейки, даже если не угадал, много не потеряешь. Это не Витиньо за 10 миллионов. Африканца такого уровня я нашел бы тысяч за двести — есть разница? И таких примеров в России масса.