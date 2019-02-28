Мусаев: «Все без исключения игры в ЛЕ проходили в высоком темпе»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал про опыт выступлений в Лиге Европы.

Мы встречались с четырьмя командами, и все они играют в атакующий футбол, у каждой из них есть свой стиль. Все без исключения игры проходили в высоком темпе, на встречных курсах, практически без пауз, ни один из наших оппонентов не пытался затягивать время, даже если вел в счете или результат на табло его устраивал. С такими командами, которые и сами играют, и тебе дают, всегда очень интересно соперничать. Именно за счет таких матчей мы имеем возможность развивать себя, причем как в атакующих, так и в оборонительных действиях. И, считаю, нашему российскому футболу нужно двигаться именно в этом направлении.