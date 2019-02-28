Мусаев: «Мы впредь не будем возвращать мяч сопернику, который тянет время»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 7’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 81’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 84’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 38’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 40’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 80’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Мусаев: «Мы впредь не будем возвращать мяч сопернику, который тянет время»

28 февраля 2019, 11:15

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о соперниках, которые тянут время, а также большими силами уходят в оборону.

К сожалению, таковы реалии нашего футбола: целый ряд команд использует схему с пятью защитниками и очень низкий блок в обороне. Их тактика строится на том, чтобы максимально разбить матч на эпизоды, чтобы было как можно больше пауз, и эти паузы были протяженными. В таких условиях невозможно поддерживать высокий темп атакующей игры. Если у команды, которая владеет преимуществом, достаточно долго не получается забить, естественно, что во втором ее футболисты начинают нервничать и могут допустить простую ошибку, на которую и рассчитывает соперник. А дальше начинается еще большее затягивание времени – мяч от ворот вводится чуть ли не по минуте, после каждого стыка игроки подолгу лежат на газоне, просят медицинской помощи. По нашему мнению, это не что иное, как «антифэйр-плей».

Хочу заявить, что впредь мы не будем возвращать мяч команде соперника, которая явно тянет время, игроки которой зовут докторов после каждого незначительного фола или стыка. Судья никогда не компенсирует столько времени, сколько «убивается» в таких эпизодах. Повторюсь, это не фэйр-плей, а «антифэйр-плей», и поэтому мы будем продолжать играть в футбол. А если мы будем замечены в чем-то подобном, то пусть соперник точно так же не отдает мяч нам. Естественно, все вышесказанное не относится к эпизодам, когда футболист действительно получил травму.

Напомним, что «Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Байер». 

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   38 / 882
28 февраля в 21:17
Понесло Остапа... на каждую игру надо вызывать Мусаева, и он будет решать, симулирует игрок или действительно нуждается в помощи

Головокружение от успехов у начинающего тренера... так их пока, по большому счёту, нет
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Palex
   11 / 882
28 февраля в 16:20
Согласен. Только я к тому,что если Мусаеву будет нужен результат,то у его игроков, тоже начнут мышцы сводить.
Обязательно!!! И он с бровки ничего с этим поделать не сможет. Это уже в крови каждого футболиста - результат превыше всего!!!
Palex
Palex ответил Leha-ha50
   126 / 882
28 февраля в 14:22
Согласен. Только я к тому,что если Мусаеву будет нужен результат,то у его игроков, тоже начнут мышцы сводить.
drive45
drive45
   544 / 882
28 февраля в 13:57
Учитесь играть и побеждать вне зависимости от схем игры противника а пока научитесь проигрывать.
Питермен
Питермен
   149 / 882
28 февраля в 13:36
Красиво поставил на место пердивный ростов!
За адекватность
За адекватность ответил particular
   89 / 882
28 февраля в 12:47
Тренер молодой и начинающий..:)) Чувствует ответственность и пытается по честноку и справедливости рубить и резать... Но в футболе, слишком, тонкая грань между желаемым и действительным... Халтурка и очковтирательство ещё живы, понимаешь ли..:)))
Ну так я и написал, звезду бы не поймал. Этими "приемчиками" не стесняются пользоваться клубы, до которых "Краснодару", как пешком до Луны. Не удивлюсь, если в 1-м матче с "Валенсией незадолго до окончания матча," при удобном счете, футболисты "Краснодара" будут как снопы падать, ИМХО.
161регион
161регион ответил СЫН ДЕДА
   7 / 882
28 февраля в 12:36
Ах да,забыл тебе написать про выпас и столицу юга....так вот,выпас у коров и быков бывает,а Ростов как был столицей юга,так ей и останется....
161регион
161регион ответил СЫН ДЕДА
   7 / 882
28 февраля в 12:26
Ты то куда лезишь?приведи пример в чем Ростов не прав???в том что изначально Карпин в ноябре просил перенести игру с февраля на март но Краснодар промолчал???или в том что когда в январе Краснодар решил попросить перенести матч когда в Ростове начали во всю продавать билеты на воскресный день когда придет больше людей???или что Краснодар проиграл в свой день рождения???или в том что Краснодар первый голосовал за парные игры в кубке страны???я уважаю соседей и клуб Краснодар и желаю им удачи в ЛЕ....но считаю что ныть и клянуть во всем Ростов не стоит....сами по делу проиграли.....ах да,на счет стадиона,так провинции,лучше бы молчал....не у всех есть Галицкие,так что гордись что он у вас есть...
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответил 161регион
   296 / 882
28 февраля в 12:12
Начинает бесить этот плакса....то ему матч на понедельник не перенесли,то он устал после баера....зачем тогда вобще лезишь в еврокубки,если не можешь играть на три фронта....когда Ростов играл в еврокубках,то так не хныкал...да твои игроки и валяются на газоне больше всех...звезду смотрю поймал...Моуринье решил из себя построить
"....когда Ростов играл в еврокубках,то так не хныкал..." Болел за Ростов,и ни слова не сказал, когда немцев на своем выпасе "Олимп-2" в навозе отымели. Хоть и поводов для шуток было в достатке. Теперь же, на новом стадионе, на общенародные деньги построенном показывать то, что Валерчик футболом называет - недостойно гордого: "Ростов - столица Юга." Уже давно это глухая провинция.
161регион
161регион
   7 / 882
28 февраля в 12:11
Хотел бы посмотреть на реакцию Мусаева,если его игрок получит травму,а игра продолжится и его команда пропустит....да,согласен,откровенное затягивание наказывать надо,но для этого есть судья!а если ты играешь по правилам фейрплей,то будь добр и верни мяч сопернику...ибо так играют во всем мире
particular
particular ответил За адекватность
   8 / 882
28 февраля в 12:05
Это перебор, на мой субъективный взгляд. Наверное за 10 минут до окончания матча с "Валенсией" при устраивающем Вас счете, Ваша команда бросится в лихой кавалерийский наскок. Не зазвездиться бы.
Тренер молодой и начинающий..:)) Чувствует ответственность и пытается по честноку и справедливости рубить и резать... Но в футболе, слишком, тонкая грань между желаемым и действительным...
Халтурка и очковтирательство ещё живы, понимаешь ли..:)))
SV1107
SV1107
   325 / 882
28 февраля в 12:04
На мой взгляд правильно говорит,помню игру Спартак-Зенит,за 20 мин до окончания Спартак забивает мяч,счёт становиться 2-1 и на этом заканчивается футбол и начинается цирк,сразу у всех мясных ноги начало сводить от малейших прикосновений падают и валяются,вратарь прежде чем ввести мяч и протёр его и обтёр и травку примял потом долго выставлял,потом пошёл бутсы выбил об штангу,потом сделал ложный удар мол перекрыли кому хотел отдать,вообщем 25 минут сплошного затягивания и в этом весь наш футбол,не мытьём так катаньем,в тот момент моему бешенству не было предела!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Palex
   11 / 882
28 февраля в 12:03
Спорно.
А чего тут спорного???
Почему сводит мышцы у игроков команды , которую устраивает результат??? И это в 999 случаях из 1000?!?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил particular
   11 / 882
28 февраля в 11:53
... эмоционально и бескомпромиссно... Как только с техзоны будет видно, - настоящая травма или блефовая трагикомедия?... Но посыл понятен...
Кривляются очень много и с этим надо бороться. Некоторые со второго тайма , сразу после его начала, начинают валяться.
Palex
Palex ответил Leha-ha50
   126 / 882
28 февраля в 11:53
Спорно.
Переписанный
Переписанный
   99 / 882
28 февраля в 11:49
Маячит титул. Они зазнались. И превратились в самый одиозный клуб России.
Удачи Спартаку и Валенсии.
За адекватность
За адекватность
   89 / 882
28 февраля в 11:49
Это перебор, на мой субъективный взгляд. Наверное за 10 минут до окончания матча с "Валенсией" при устраивающем Вас счете, Ваша команда бросится в лихой кавалерийский наскок. Не зазвездиться бы.
particular
particular ответил Leha-ha50
   8 / 882
28 февраля в 11:44
Смело , жестко, но справедливо!!!
... эмоционально и бескомпромиссно...
Как только с техзоны будет видно, - настоящая травма или блефовая трагикомедия?...
Но посыл понятен...
161регион
161регион
   7 / 882
28 февраля в 11:35
Или обиделся что в день рождения клуба проиграл???крепись...
161регион
161регион
   7 / 882
28 февраля в 11:31
Начинает бесить этот плакса....то ему матч на понедельник не перенесли,то он устал после баера....зачем тогда вобще лезишь в еврокубки,если не можешь играть на три фронта....когда Ростов играл в еврокубках,то так не хныкал...да твои игроки и валяются на газоне больше всех...звезду смотрю поймал...Моуринье решил из себя построить
161регион
161регион ответил Бестрофейный
   7 / 882
28 февраля в 11:29
Ростов выбил обоих из кубка,теперь вы на авно исходите...ухахаха
oFANATo
oFANATo
   123 / 882
28 февраля в 11:28
Верно говорит, пора наказывать симулянтов которые тянут время.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 882
28 февраля в 11:26
Смело , жестко, но справедливо!!!
kotmyshka
kotmyshka
   172 / 882
28 февраля в 11:22
предупредил
Бестрофейный
Бестрофейный
   140 / 882
28 февраля в 11:16
Мусаев имел ввиду пердивный ростов, играющий мощным автобусом.
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