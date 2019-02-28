Бердыев: «Удивлен ли я дебютом Азмуна в „Зените“? Нет»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал игру Сердара Азмуна в «Зените»
Удивлен ли я дебютом Азмуна? Нет. Если бы он еще забил головой, тот момент, который должен был забить... Рад, что он помог «Зениту» в игре Лиги Европы. Дальше посмотрим.
он появился в 2005 году и что уже топ клуб???
ООООО НАСМЕШИЛ!!!!!
ХАХАХХХХХХХХХ
он появился в 2005 году и что уже топ клуб???
ООООО НАСМЕШИЛ!!!!!
ХАХАХХХХХХХХХ
Заболотный когда то , ну очень давно тоже забивал, а теперь у него результативность на уровне вратаря!!!
Заболотный когда то , ну очень давно тоже забивал, а теперь у него результативность на уровне вратаря!!!