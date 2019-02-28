«Динамо» и «Спартак» могут сыграть в «Лужниках» или Химках

Матч 19-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак», который должен был пройти на «ВТБ Арене» 10 марта, могут перенести в другое место из-за плохого состояния газона.
Столичное дерби может состояться в «Лужниках» или на «Арене Химки». В Химках 10-го числа должен пройти матч ФНЛ «Химки» - «Сибирь», но есть вариант, что ФНЛ уступит РПЛ, а команды отправятся играть на стадион «Родина».
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Разве что только спартач н1, луп да и казанский на стадионе сидеть будут.
Разве что только спартач н1, луп да и казанский на стадионе сидеть будут.