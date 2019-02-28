«Динамо» и «Спартак» могут сыграть в «Лужниках» или Химках

28 февраля 2019, 14:02

Матч 19-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак», который должен был пройти на «ВТБ Арене» 10 марта, могут перенести в другое место из-за плохого состояния газона.

Столичное дерби может состояться в «Лужниках» или на «Арене Химки». В Химках 10-го числа должен пройти матч ФНЛ «Химки» - «Сибирь», но есть вариант, что ФНЛ уступит РПЛ , а команды отправятся играть на стадион «Родина».

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