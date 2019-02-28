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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Газон на стадионе «Динамо» абсолютно не готов к матчам РПЛ

28 февраля 2019, 12:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак10.03.2019 в 19:00 Не начался

Стадион «Динамо» может не принять матчи РПЛ, поскольку газон на арене не соответствует уровню лиги. Об этом сообщил журналист Василий Конов

10 марта «бело-голубые» должны принять «Спартак». Стадион в Химках на эту дату уже занят, и если на «ВТБ Арене» действительно большие проблемы с полем, то становится непонятно, где состоится игра.

Итак, по моей информации,  газон на «Динамо», на сегодняшний день, уступает в качестве по всем (!) ключевым показателям газону в Туле, хотя визуально выглядит лучше, но газон - это не только и не столько картинка. Принять такой газон - это обеспечить а) серьёзный скандал (почему Туле нельзя, а «Динамо» можно?) и б) «Динамо» попадёт на новый газон, так как этот будет «убит», а новый газон, даже рулонный, взять просто негде и даже если его купить за пределами России - это срок поставки от полутора месяцев и больше + укладка. И главное - Химки 10 марта уже заняты. Какие у нас там резервные стадионы в списке ещё?

Перенос матча «Динамо» - «Спартак» может стать ещё и болезненным с финансовой точки зрения - планировалось мощное открытие стадиона, гости, артисты, подарки - а это всё серьёзные деньги. Именно это сейчас является главным аргументом, что переносить матч нельзя и играть нужно только там, пусть и ценой газона.

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"

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Все комментарии
Исмет
Исмет
   698 / 887
01 марта в 05:50
Поле мусор .
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
28 февраля в 21:33
Мы строили, строили и, наконец, построили!!! Корче - обо76ись по полной!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ragnar_Lodbrok
   310 / 887
28 февраля в 20:50
Ахаха, самый грандиозный распил состоялся во время строительства питерской баклан арены
Все прошло..... уже. То что ты сказал гадкого сейчас кучей лежит на всех московских стадионах. Таких красивых манерно перестроенных под зиму и весну. Холод грязь снег метель ледяные сиденья ждут в объятья пер.ивы ладброка и прочих грязеватых. А Санкт--Петербург обворованная арена без наказанных,-теплая, красивая + 16 всегда.Поле зелененькое.Так что твою ж совсем не жалко.
Арсений_88
Арсений_88
   209 / 887
28 февраля в 20:23
Обоим техническое поражение.
SHMEL
SHMEL
   44 / 887
28 февраля в 19:46
В Сочи прямая дорога.
dok66
dok66
   352 / 887
28 февраля в 18:41
Последняя фраза ключевая . Деньги и только деньги !
shlomo
shlomo
   109 / 887
28 февраля в 17:17
В России было две беды ...похоже скоро добавятся еще две...:(((
andrefino13
andrefino13
   770 / 887
28 февраля в 16:51
Дурдом прекратится, когда в России не будет дураков...)))))))
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   364 / 887
28 февраля в 16:34
Хреново
1asss
1asss
   617 / 887
28 февраля в 16:30
в Сочи шикарный стадион, но все тянут хрюшек в ЛЧ
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил parallels
   107 / 887
28 февраля в 15:49
ахаха! 13 лет строят/пилят, 1,5 миллиарда вбухано народных денег! почему хряков это не возмущает? ведь это деньги московских бабушек!
Ахаха, самый грандиозный распил состоялся во время строительства питерской баклан арены
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Hypnoz
   107 / 887
28 февраля в 15:47
Предлагаю, перевести Динамо в пердив !
Пердив это родной дом питерского проекта без истории
kolpankolpan
kolpankolpan ответил мяч квадратный
   310 / 887
28 февраля в 15:29
Слава рулевым нашего футбола, господину Мутко и господину Прядкину! Только благодаря им у народа ещё есть возможность смотреть в футбол в конце февраля-начале марта, не взирая на холод, снег с дождём и непригодные поля. А без них бы до сих пор, как дураки, в тёплом июне и июле футбол смотрели.
Не надо передергивать лето с мартом.При коммунизме 8 марта всегда бегали по полю.Грязные как черти из мавзолея.Задницы болел сидели на деревянных лавках.Пили пивко.Проносили водочку.После распивочки бутылочка частенько не оставалась под ногами , а летела в какую ни то диаспору с бодрым криком в то и в туда ее.Бывало что опускалась на голову соседа или летела вниз не долетая до поля."Кто не спрятался я не виноват." Носилки носились не раз, когда бедолагам по кумполу прилетало.Не на каждой игре это было.Но было , особенно когда на Кирова нацмены приезжали мяч катать.Иногда в холода правда это уже попозднее в годах, Зенит играл в манеже на 20 тыс-- СККК ГАГАРИНА.Сейчас там барахолка.По футболу поля зелененькие были летом везде с плешкой у ворот.У армян и грузин зеленые почти всегда.Наши, из ссср команды редко куда шли в еврокубках их всегда лупили на ранних стадиях.Даже Киев часто попадая на ЦРвену Звезду получал всегда по роже.Билеты были Очень доступны.Игра команд за редкостью полный отстой.В сезоне по 20 и более игр многие гоняли вничью.В общем футбол был, ЖИЗНЬ ТОЖЕ НЕ ПЕРЕВОДИЛАСЬ.А поля по Рос федерации были г.Даже у Спама не всегда хороши.Да --жирных бояр иногда было полно, сидели отдельно и назывались секретари ЦК и парт работники.В общем как сейчас только поскромнее.
kolpankolpan
kolpankolpan
   310 / 887
28 февраля в 15:12
Первые будут спамы бегать по колено в глине.Как можно отменить праздник? Ладоши , лампасы, мажорные рожи в ложе (О какой у нас стадион!).На кону три очка! В общем все по теме --хочу из грязи в князи.
мяч квадратный
мяч квадратный
   324 / 887
28 февраля в 15:12
Слава рулевым нашего футбола, господину Мутко и господину Прядкину! Только благодаря им у народа ещё есть возможность смотреть в футбол в конце февраля-начале марта, не взирая на холод, снег с дождём и непригодные поля. А без них бы до сих пор, как дураки, в тёплом июне и июле футбол смотрели.
311
311
   53 / 887
28 февраля в 14:45
В Грозный!)
stanichnik
stanichnik ответил Игорь Погорелов
   122 / 887
28 февраля в 14:39
время есть что нибудь придумают
Нет времени думать, пора начинать продавать билеты, да и думать наверное нечем, раз допустили такую ситуацию((((
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   10 / 887
28 февраля в 14:29
Леха-ха, а конюшня с резервом Арсенала где играла? Не на ВЭБКе?
Вынужден тебя разочаровать!!!
Матч в итоге состоялся в Москве на МСА "Локомотив"!!!
beefs
beefs
   117 / 887
28 февраля в 14:14
Еще один???
Hypnoz
Hypnoz
   315 / 887
28 февраля в 14:01
Предлагаю, перевести Динамо в пердив !
Footbolista
Footbolista ответил oFANATo
   4 / 887
28 февраля в 13:55
Такую муру как бомжи и кони только выносит Спартак влегкую в последнее время))...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   77 / 887
28 февраля в 13:52
Товарищ Конов видимо крупный специалист в области газонов! Тогда ему стоит сменить профессию - журналистика явно не для него
oFANATo
oFANATo ответил Footbolista
   124 / 887
28 февраля в 13:49
ФЕДУН И ДЕДУ МОРОЗУ ЧЕМОДАНЧИК ЗАНЕСЕТ, ЛИШЬ БЫ ОПЯТЬ ЧЕМПИОНСТВО ПОЛУЧИТЬ. САМИ ТО НЕ МОГУТ ДАЖЕ МУРУ ОБЫГРАТЬ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
28 февраля в 13:44
Леха-ха, а конюшня с резервом Арсенала где играла? Не на ВЭБКе?
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
28 февраля в 13:42
Вообще логика Динамо выглядит очень некрасиво : хрен с ним с этим футболом , главное -погулять, побухать, повеселиться?!?
Сначала надо было газон подготовить, а уж потом "корпоративчик" заказывать!!!
Wolf77785
Wolf77785
   141 / 887
28 февраля в 13:39
я как прочитал заголовок, сразу понял, что игра со спартаком..
Footbolista
Footbolista ответил oFANATo
   4 / 887
28 февраля в 13:38
Точно, Федун и деду морозу чемоданчик занес))...только опоздал...там гинер уже снегурочке про Тулу рассказывал...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
28 февраля в 13:37
Нам все равно где динамиков втаптывать
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   10 / 887
28 февраля в 13:37
Сталкиваются интересы двух столичных команд, да еще и деньги замешаны. Так что договорятся играть. Народным З очка, ментам выручка и подарки. Это не Тула против гинера, где все без вариантов...
Пока только вы с Локо выездные матчи на своих стадионах проводите, а остальные на резервных аренах!!!
cevin cigan
cevin cigan
   119 / 887
28 февраля в 13:36
Тот момент,когда сочувствуешь ментам.....ахренеть!
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