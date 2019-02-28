Газон на стадионе «Динамо» абсолютно не готов к матчам РПЛ

28 февраля 2019, 12:34

Стадион «Динамо» может не принять матчи РПЛ , поскольку газон на арене не соответствует уровню лиги. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

10 марта «бело-голубые» должны принять «Спартак». Стадион в Химках на эту дату уже занят, и если на «ВТБ Арене» действительно большие проблемы с полем, то становится непонятно, где состоится игра.

Итак, по моей информации, газон на «Динамо», на сегодняшний день, уступает в качестве по всем (!) ключевым показателям газону в Туле, хотя визуально выглядит лучше, но газон - это не только и не столько картинка. Принять такой газон - это обеспечить а) серьёзный скандал (почему Туле нельзя, а «Динамо» можно?) и б) «Динамо» попадёт на новый газон, так как этот будет «убит», а новый газон, даже рулонный, взять просто негде и даже если его купить за пределами России - это срок поставки от полутора месяцев и больше + укладка. И главное - Химки 10 марта уже заняты. Какие у нас там резервные стадионы в списке ещё? Перенос матча «Динамо» - «Спартак» может стать ещё и болезненным с финансовой точки зрения - планировалось мощное открытие стадиона, гости, артисты, подарки - а это всё серьёзные деньги. Именно это сейчас является главным аргументом, что переносить матч нельзя и играть нужно только там, пусть и ценой газона.

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"