Одемвингие: «„Локо“ должен реабилитироваться за неудачное выступление в ЛЧ»

Экс-нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие в преддверии матча «железнодорожников» с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ отметил, что его бывшему клубу необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр сезона, чтобы попытаться вновь пробиться в Лигу чемпионов. В этом сезоне «Локомотив» занял последнее место в своей группе ЛЧ, потерпев пять поражений.
«Локомотив» неважно выступил в Лиге чемпионов осенью и должен реабилитироваться за эти неудачи перед болельщиками. Команде надо хорошо выступать во второй части сезона, чтобы вновь пробиться в самый престижный клубный турнир Европы и попробовать свои силы там ещё раз. Чтобы высоко подняться в турнирной таблице, необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр сезона.
Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» обслужит арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.
клуб который развеет ваши сомнения в преимуществе " Локо "..игра покажет...
клуб который развеет ваши сомнения в преимуществе " Локо "..игра покажет...