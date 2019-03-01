Одемвингие: «„Локо“ должен реабилитироваться за неудачное выступление в ЛЧ»

01 марта 2019, 01:34

Экс-нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие в преддверии матча «железнодорожников» с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ отметил, что его бывшему клубу необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр сезона, чтобы попытаться вновь пробиться в Лигу чемпионов. В этом сезоне «Локомотив» занял последнее место в своей группе ЛЧ , потерпев пять поражений.

«Локомотив» неважно выступил в Лиге чемпионов осенью и должен реабилитироваться за эти неудачи перед болельщиками. Команде надо хорошо выступать во второй части сезона, чтобы вновь пробиться в самый престижный клубный турнир Европы и попробовать свои силы там ещё раз. Чтобы высоко подняться в турнирной таблице, необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр сезона.

Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» обслужит арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.