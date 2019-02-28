Кобелев: «Переносить матч из-за плохого состояния поля - разочарование»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал решение РПЛ перенести матч между «Динамо» и «Спартаком» на другой стадион из-за плохого состояния газона на ВТБ-Арене.

Я считаю, что футболом должны заниматься профессионалы. Стадион, конечно, сказочный, функциональный. Будет окупаться. Проведением спортивных мероприятий должны заниматься профессионалы этого дела. То, что матч может пройти за пределами Москвы, плохо. Десять лет все ждали открытия стадиона, плюс дерби со «Спартаком». Поэтому сейчас разочарование. Одно дело, если бы не был готов стадион. А отменять или переносить матч из-за плохого состояния поля, конечно, разочарование.

Оптимальным было бы проведение матча на стадионе «Лужники» или в Химках, где и динамовские и спартаковские болельщики могли бы поддерживать команды, болеть за них. Какой смысл проводить матч за пределами Москвы? Чтобы на него пришли пять-шесть тысяч зрителей?