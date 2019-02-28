Гурцкая: «Что-то я мог написать случайно»

Футбольный функционер Тимур Гурцкая заявил, что его не интересуют проблемы «Оренбурга». Ранее сообщалось, что он посоветовал представителю клуба Марко Трабукки выгнать голкипера Александра Довбню.

Не знаю, что происходит в «Оренбурге», меня не интересует этот проект. Что касается переписки, то я мог что-то высказать Марко про интервью Довбни, но это просто товарищеский совет, а не какие-то призывы. Что-то я мог написать случайно. Мало ли, что я могу сказать кому-то на кухне. Я не имею никакого отношения к этой команде. Слышал, что Марко менять Федотова не собирался, но мне неинтересна судьба этого клуба и этого тренера.