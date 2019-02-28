Гурцкая посоветовал Трабукки выгнать Довбню из «Оренбурга»

Функционер Тимур Гурцкая в переписке поддержал советника президента «Оренбурга» Марко Трабукки. Ранее голкипер команды Александра Довбня раскритиковал решение руководства клуба взять на работу итальянского специалиста.

Марко, привет! Я полночи думал об этом идиотском и хамском интервью Довбни! То, что он дебил, не вызывает сомнений. Но это нельзя так оставить. Не может игрок обсуждать в прессе решение президента клуба. Владимир Александрович, если хочет дальше заниматься футболом, должен сегодня же выгнать из клуба этого игрока и сделать последнее замечание этому «тренеру». Уверен, что это интервью согласовано с кем-то.